Владимир Зеленский обсудил «коалицию самолетов» с Риши Сунаком в ходе визита в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил «коалицию самолетов» в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в ходе официального визита в страну. Об этом сообщает The Guardian.

Встреча политиков состоялась в резиденции британского премьер-министра в Чекерсе недалеко от Лондона. После встречи президент Украины заявил журналистам, что поставка самолетов имеет решающее значение для Украины. «Сегодня мы говорили о реактивных самолетах. Очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо», — сказал Зеленский, передает The Guardian. Украинский президент добавил, что Украина и Великобритания являются «настоящими партнерами», и Риши Сунака информируют о деталях развития событий на поле боя.

«Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим», — сказал Зеленский после встречи с британским премьер-министром. По словам Риши Сунака, в настоящее время власти Великобритании не планируют отправлять Украине истребители F-16. «Таких планов нет. Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что RAF их не использует», — сказал британский премьер. Также президент Украины отметил «важную и мощную» военную помощь от Великобритании, Франции и Германии и сказал, что он доволен соглашениями, достигнутыми во время поездки по Европе, передает Reuters. «Приоритетом [во время переговоров] были наши контрнаступательные действия, я очень доволен достижениями и договоренностями», — заявил он.