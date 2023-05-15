Владимир Зеленский обсудил «коалицию самолетов» с Риши Сунаком в ходе визита в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил «коалицию самолетов» в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в ходе официального визита в страну. Об этом сообщает The Guardian.
Встреча политиков состоялась в резиденции британского премьер-министра в Чекерсе недалеко от Лондона. После встречи президент Украины заявил журналистам, что поставка самолетов имеет решающее значение для Украины.
«Сегодня мы говорили о реактивных самолетах. Очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо», — сказал Зеленский, передает The Guardian.
Украинский президент добавил, что Украина и Великобритания являются «настоящими партнерами», и Риши Сунака информируют о деталях развития событий на поле боя.
«Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим», — сказал Зеленский после встречи с британским премьер-министром.
По словам Риши Сунака, в настоящее время власти Великобритании не планируют отправлять Украине истребители F-16. «Таких планов нет. Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что RAF их не использует», — сказал британский премьер.
Также президент Украины отметил «важную и мощную» военную помощь от Великобритании, Франции и Германии и сказал, что он доволен соглашениями, достигнутыми во время поездки по Европе, передает Reuters.
«Приоритетом [во время переговоров] были наши контрнаступательные действия, я очень доволен достижениями и договоренностями», — заявил он.
Сегодня британское правительство сообщило, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут сотни ударных БПЛА с радиусом действия более 200 км. «Все это будет поставлено в ближайшие месяцы, пока Украина готовится усилить сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», — говорится в сообщении.
Также кабмин Великобритании заявил, что летом планируется начать «этап начальных полетов для групп украинских пилотов, которые будут проходить базовую подготовку». Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.
«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении истребителей F-16», — сказано в релизе.