logo
НовостиОбщество

Франция передаст Украине десятки бронемашин и танки AMX-10RC

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели встречу в Париже. После нее они выступили с совместным заявлением.

«Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности», — говорится в заявлении.

По результатам встречи Макрон пообещал, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC.

Франция также пообещала, что будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Также обе страны заявили, что «согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций».

Читайте также

В Париже началась встреча Макрона и Зеленского

Встреча Зеленского и Макрона состоялась вчера поздно вечером.

О визите президента Украины из соображений безопасности было объявлено за несколько часов до его прибытия. До этого Зеленский побывал в Риме (где встретился с премьером, президентом и папой Римским), а также в Берлине.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya