logo
НовостиОбщество

Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников требует боеприпасы от Минобороны

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников жалуется на нехватку боеприпасов и требует их от Минобороны. Видео выложила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.

«Вот это вот парни "ЧВК Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех! <…> Те [...], которые не дают нам боеприпасы, [...], будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, [...], боеприпасы? <...> Вы думаете, что вы хозяева этой жизни и то что вы имеете право распоряжаться их жизнями? <...> Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — кричит Пригожин на видео.

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО 18+


29 апреля Пригожин пригрозил министру обороны России Сергею Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы. По словам Пригожина, сейчас его ЧВК получает не более 20-25% основных артиллерийских боеприпасов от «существующих потребностей».

21 февраля основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в «снарядном голоде» бойцов ЧВК. В ответ на это министерство заявило, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки». Пригожин ответил на это сообщение, заявив, что ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Затем, 23 февраля, он заявил, что для ЧВК в Украину начнут поставлять боеприпасы.

Читайте также

Кто такой Евгений Пригожин?

Биография главы «Вагнера»

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya