Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников требует боеприпасы от Минобороны

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников жалуется на нехватку боеприпасов и требует их от Минобороны. Видео выложила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.

«Вот это вот парни "ЧВК Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех! <…> Те [...], которые не дают нам боеприпасы, [...], будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, [...], боеприпасы? <...> Вы думаете, что вы хозяева этой жизни и то что вы имеете право распоряжаться их жизнями? <...> Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — кричит Пригожин на видео.