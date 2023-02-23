Пригожин сообщил, что для ЧВК «Вагнер» в Украину начнут поставлять боеприпасы. Ранее он жаловался, что Минобороны РФ не дает снаряды

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его наемникам, воюющим в Украине, начнут поставлять боеприпасы, на острую нехватку которых они жаловались на этой неделе. Заявление Пригожина распространил связанный с ним телеграм-канал «Кепка Пригожина».

«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал он.

Пригожин поблагодарил всех тех, кто помог это сделать. «Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину, дали им возможность жить дальше. Их матери и их дети не получат гробы с их телами», — добавил он.

Кто даст боеприпасы, Пригожин не уточняет.