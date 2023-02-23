Пригожин сообщил, что для ЧВК «Вагнер» в Украину начнут поставлять боеприпасы. Ранее он жаловался, что Минобороны РФ не дает снаряды

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его наемникам, воюющим в Украине, начнут поставлять боеприпасы, на острую нехватку которых они жаловались на этой неделе. Заявление Пригожина распространил связанный с ним телеграм-канал «Кепка Пригожина».
«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал он.
Пригожин поблагодарил всех тех, кто помог это сделать. «Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину, дали им возможность жить дальше. Их матери и их дети не получат гробы с их телами», — добавил он.
Кто даст боеприпасы, Пригожин не уточняет.
21 февраля основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в «снарядном голоде» бойцов ЧВК. «Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК "Вагнер" не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом», — рассказал тогда он.
В ответ на это Минобороны РФ заявило, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», а попытки «внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».
Пригожин ответил на это сообщение, заявив, что ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач.