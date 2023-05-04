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Российские войска атаковали Киев и Одессу дронами-камикадзе. ВСУ отчитались о сбитии 18 из 24 иранских Shahed

Ночью 4 мая российские войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131, рассказали в Воздушных силах Украины.

По данным украинских военных, всего было запущено 24 БПЛА, из них 18 были уничтожены. Дроны запускались с Брянской области и со стороны Азовского моря, добавили в ВСУ.

Ранее представитель военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что в Одессу прилетело 15 Shahed, 12 из них были уничтожены, три попали в общежитие «одного из учебных заведений». Пожар ликвидировали, люди не пострадали, добавил он.

Фото: Сергей Братчук / Telegram

Фото: Сергей Братчук / Telegram

На фото, опубликованных Братчуком, видна надпись на дроне: «Zа МоскVу» и «Zа Кремль».

Также об атаке дронами сообщили в Киевской городской военной администрации: по ее данным, Киев атаковали иранские дроны-камикадзе и «ракеты, вероятно баллистического типа». Их количество пока не установлено. Все они были сбиты, обошлось без жертв и разрушений, рассказали в администрации.

Ночью во многих регионах Украины, в частности, Киеве и области, Сумской, Запорожской, Одесской областях, была воздушная тревога и звучали взрывы. В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часов.

В Кремле днем 3 мая заявили, что ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию президента. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сам Путин не пострадал, его не было в момент атаки. Российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры», заявили в Кремле. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Власти Украины говорят, что Киев не причастен к атаке дронов. В американском Институте изучения войны считают, что атака, вероятно, была инсценировкой России, чтобы показать населению близость войны.

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