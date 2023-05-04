Российские войска атаковали Киев и Одессу дронами-камикадзе. ВСУ отчитались о сбитии 18 из 24 иранских Shahed

Ночью 4 мая российские войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131, рассказали в Воздушных силах Украины.

По данным украинских военных, всего было запущено 24 БПЛА, из них 18 были уничтожены. Дроны запускались с Брянской области и со стороны Азовского моря, добавили в ВСУ.

Ранее представитель военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что в Одессу прилетело 15 Shahed, 12 из них были уничтожены, три попали в общежитие «одного из учебных заведений». Пожар ликвидировали, люди не пострадали, добавил он.