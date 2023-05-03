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ПодкастПолитика

«Путин не пострадал»: как дроны долетели до Кремля?

Первые версии в спецвыпуске подкаста «Что нового?»

Два беспилотника атаковали Кремль прошлой ночью. В администрации президента сообщили, что Путин не пострадал.

В специальном выпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным экспертом и постоянным автором «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.

  • Что известно об атаке беспилотников на Кремль?
  • Как беспилотники меняют ход войны?
  • Насколько эффективны подобные атаки и другие последние диверсии на территории России?

Смотрите в новом видео!

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