«Путин не пострадал»: как дроны долетели до Кремля?

Два беспилотника атаковали Кремль прошлой ночью. В администрации президента сообщили, что Путин не пострадал.
В специальном выпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным экспертом и постоянным автором «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.
- Что известно об атаке беспилотников на Кремль?
- Как беспилотники меняют ход войны?
- Насколько эффективны подобные атаки и другие последние диверсии на территории России?
Смотрите в новом видео!
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