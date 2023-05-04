ISW: атака дронов на Кремль, вероятно, была инсценировкой России, чтобы показать населению близость войны

Атака дронов на кремлевскую резиденцию президента, вероятно, была инсценировкой России, организованной для того, чтобы показать близость войны для российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой социальной мобилизации, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, российские власти в последние месяцы последовательно усиливали возможности противоракетной обороны, в том числе в самой Москве. Кроме того, снимки от января 2023 года показывают, что российские власти разместили зенитные ракетные комплексы «Панцирь» недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО и взорваться прямо над сердцем Кремля, добавили в ISW.

Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака была подготовлена таким образом, чтобы ее «предполагаемые политические последствия перевешивали смущение», считают в институте.

Кремль немедленно обвинил Украину в проведении «теракта», и реакция официальных российских властей быстро сформировалась вокруг этого обвинения. Если бы атака беспилотников не была организована внутри РФ, это было бы неожиданным событием и российские официальные лица поначалу предлагали бы противоречащие друг другу объяснения, отметили в ISW.

«Быстрое и последовательное изложение официальной версии показывает, что Россия инсценировала этот инцидент за несколько дней до празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное», — полагают эксперты.

По их мнению, Кремль может использовать это, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая. ISW ранее отмечал, что Россия уже пыталась представить войну на Украине как экзистенциальную для российской аудитории, чтобы подготовиться к более широкой социальной мобилизации.