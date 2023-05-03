СК возбудил дело по статье о теракте в связи с «попыткой киевского режима нанести удар» по кремлевской резиденции Путина

Главное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) в связи с «попыткой киевского режима нанести удар» беспилотниками по кремлевской резиденции президента, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — рассказали в СК РФ.