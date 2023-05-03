СК возбудил дело по статье о теракте в связи с «попыткой киевского режима нанести удар» по кремлевской резиденции Путина

Главное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) в связи с «попыткой киевского режима нанести удар» беспилотниками по кремлевской резиденции президента, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — рассказали в СК РФ.
В Кремле днем 3 мая заявили, что ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию президента. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сам Путин не пострадал, его не было в момент атаки. Российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры», заявили в Кремле.
Власти Украины говорят, что Киев не причастен к атаке дронов.
Проект Faridaily утверждает, что в Сенатском дворце Кремля, который атаковали беспилотники, находятся рабочий кабинет Путина и его квартира.