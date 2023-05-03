В Ленинградской области произошел пожар на самом крупном аэродроме в СЗФО

В Ленинградской области произошел пожар на аэродроме в деревне Гостилицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 7:00, заявили в ведомстве. На территории аэродрома горели покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.



Ранее о пожаре рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке». По его данным, вертолеты успели эвакуировать из ангаров.

В Гостилицах находится самый крупный аэродром в Северо-западном федеральном округе. На нем базируется более ста воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах.

Сегодня ночью в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.