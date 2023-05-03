В Ленинградской области произошел пожар на самом крупном аэродроме в СЗФО

В Ленинградской области произошел пожар на аэродроме в деревне Гостилицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.
Сообщение о возгорании поступило около 7:00, заявили в ведомстве. На территории аэродрома горели покрышки, площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.
Ранее о пожаре рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке». По его данным, вертолеты успели эвакуировать из ангаров.
В Гостилицах находится самый крупный аэродром в Северо-западном федеральном округе. На нем базируется более ста воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах.
Сегодня ночью в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.
29 апреля рано утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуаров с топливом в результате атаки двух беспилотников. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.
В результате взрыва было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.
Он назвал происходящее «божьей карой» за гибель мирных жителей в Умани, где накануне ракета попала в жилой многоэтажный дом.