Местные власти: в Севастополе из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом

В Севастополе в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Обновлено 10:12 (мск) — Пожар удалось локализовать, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, полностью возгорание удастся потушить до 18:00. Глава региона также рассказал, что были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

«На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 квадратных метров, пожару присвоен четвертый класс класс [опасности]», — сообщил он. Судя по видео, которые местные жители публикуют в сети, столб дыма виден за несколько километров, небо над ним почернело.

Фото: ЧП / Севастополь

Пострадавших нет, утверждает Развожаев. Губернатор также пообещал, что пожар не повлияет на снабжение города топливом — по его словам, уничтоженные огнем резервы использовались для поставок горючего на автозаправочные станции. В тушении пожара участвуют 18 расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда. Кроме того, Роспотребнадзор начал проводить замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе происшествия. Кинологи с собаками проверяют территорию нефтебазы на наличие взрывчатки, пишет ТАСС.

Развожаев прибыл на место пожара. Туда также приехали гачальник Главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин, врио начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук. Ситуацию прокомментировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», — написала она. Украинская сторона пока никак не высказывалась о произошедшем.