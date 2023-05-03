В Краснодарском крае рядом с портом Тамань из-за БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м., уточнил глава района Федор Бабенков.
Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края произошло из-за беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Кондратьев сообщает, что в настоящее время в процессе тушения пожара участвуют 188 человек. Также привлечены пять пожарных поездов.
«Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
По словам Бабенкова, в тушении пожара задействованы 23 единиц техники и 85 человек личного состава. «Причины происшествия устанавливаются», — добавил он.
Baza пишет, что, предварительно, причина пожара — атака беспилотника. Телеграм-канал отмечает, что эта информация еще уточняется.
Поселок Волна находится недалеко от порта Тамань. Рядом расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ (оператор — АО «Таманьнефтегаз»).
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29 апреля рано утром губернатор Михаил Развожаев сообщил о возгорании резервуаров с топливом в результате атаки двух беспилотников в Севастополе. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.
В результате взрыва было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.
Он назвал происходящее «божьей карой» за гибель мирных жителей в Умани, где накануне ракета попала в жилой многоэтажный дом.