В Краснодарском крае рядом с портом Тамань из-за БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м., уточнил глава района Федор Бабенков. Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края произошло из-за беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кондратьев сообщает, что в настоящее время в процессе тушения пожара участвуют 188 человек. Также привлечены пять пожарных поездов. «Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам Бабенкова, в тушении пожара задействованы 23 единиц техники и 85 человек личного состава. «Причины происшествия устанавливаются», — добавил он. Baza пишет, что, предварительно, причина пожара — атака беспилотника. Телеграм-канал отмечает, что эта информация еще уточняется. Поселок Волна находится недалеко от порта Тамань. Рядом расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ (оператор — АО «Таманьнефтегаз»).

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