Все — цели

«У России образовался дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет «Калибр». Это произошло из-за воздействия экономических санкций против РФ», — в первый день нового, 2023 года сообщил в эфире национального телемарафона Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Слова Скибицкого прозвучали для гражданского населения в какой-то степени целебно. Наверное, так и надо было говорить сразу после ночной «праздничной» массированной атаки с жертвами и разрушениями: 31 ракетный и 12 авиаударов по территории Украины. Целились, как утверждал Кремль, в ТЭЦ и электроподстанции. Собирались уничтожить как можно больше объектов инфраструктуры: людоедская идея погрузить страну в темень и холод не отпускала. Но убивали и ранили тех, кто находился в жилых домах.

«То, что они сейчас производят, это остатки комплектующих, которые были на складах. Кроме того, украинская разведка проводит мероприятия, чтобы не допустить наращивания производства любого вооружения на территории России…

Значительно уменьшаются запасы крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия, — нанести еще два-три мощных удара, вот как мы наблюдали в последнее время», — объяснял разведчик Скибицкий.

Сюда же, в отдельную графу с пометкой «Подлость», следовало бы вписать использование Россией старых авиационных крылатых ракет Х-55, разработанных в семидесятых годах прошлого века в МКБ «Радуга» украинского города Дубно Ровенской области. Киев передал их Москве в рамках Будапештского меморандума вместе со стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95. В обмен, как известно, на гарантии безопасности. Теперь (цитирую интервью Вадима Скибицкого The New York Times) ракеты, из которых россияне удалили боевую часть и добавили для маскировки балласт, используют как приманку. Сначала запускают, преимущественно по спящим городам, Х-55. На них украинские ПВО реагируют как на цель. Расходуют боеприпасы, нехватка которых на фоне будущего контрнаступления всё увеличивается. Тема подсчетов «Сколько у России еще осталось ракет для массированных ударов?» стала популярной у экспертов. Статистика подтверждала: с середины сентября прошлого года, когда Москва сосредоточилась на разрушении инфраструктуры Украины, было выпущено около 850 ракет разных типов и примерно такое же количество беспилотников. Средний залп в октябре 2022-го составлял 60–70 ракет, хотя случались запуски и по сотне крылатых убийц одновременно. Сначала атаки происходили раз в декаду, потом раз в две недели, после Нового года интервалы еще увеличились, а количество ракет, напротив, уменьшилось.

Юрий Игнат. Фото: скрин видео

Эксперты ссылались на данные спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната: арсенал высокоточных и дальнобойных «Калибров», Х-101 и Х-555 у противника почти исчерпан, остался НЗ (неприкосновенный запас. — Прим. ред.). Зато появилось больше управляемых авиабомб. Сведения выглядели реалистичными — по крайней мере для Киева, который защищен лучше других мест и прожил в относительной безопасности чуть более 50 суток. Последняя из запомнившихся, в том числе и столице, массированных атак состоялась 9 марта. Тогда РФ выпустила по Украине 81 ракету, не считая дронов-камикадзе. Об убийствах украинцев управляемыми авиабомбами пишут реже. Объясню, как это выглядит, специально для расширения кругозора тех, кто ставит знак равенства между жертвами режима Путина в Украине и в России. Авиабомбы весом 500 кило, с «крыльями» и GPS-навигацией, несут тактические бомбардировщики, которые не заходят в зону поражения украинских ПВО. К тому же летчики не рискуют понапрасну: сбрасывают свой груз в прифронтовой зоне, по принципу «куда попадет» — враг-то везде! А прифронтовых областей сейчас девять: Сумская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская. Люди ложатся спать и не знают, проснутся ли утром. Точечные трагедии там не прекращаются ни на день — в дополнение к ракетным ударам. Таким, например, как прицельное попадание в девятиэтажку в Днепре 14 января, о которой писала «Новая-Европа».

28 апреля иллюзорное затишье в условном тылу войны в очередной раз прервалось. В 03:40 утра Россия ударила по Черкасской, Днепропетровской, Киевской области и Киеву. «Цель достигнута», — как обычно, прокомментировали в МО РФ. «Высокоточное оружие» поразило «пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ» и «остановило выдвижение противника в районы боевых действий». Украинский главком Валерий Залужный тоже отчитался: из 23 выпущенных по Украине Х-101 и Х-555 сбили 21. Видимо, сильнее всего россияне боялись выдвижения колонн противника из Киева: по столице запустили 11 крылатых ракет и два беспилотника. Силы ПВО оказались на высоте. Но обломки сбитой ракеты упали на многоквартирный дом в городке Украинка под Киевом, ранения получила 13-летняя девочка. В Днепре в результате атаки был разрушен частный дом, погибли молодая мать с двухлетней дочкой, еще три человека были ранены. Последствия же попадания двух Х-101 в девятиэтажный жилой дом в городе Умани Черкасской области потрясли весь мир. Практически полностью уничтожен целый подъезд, 23 убитых, из них шестеро — дети возрастом от полутора до 16 лет. Погибли целые семьи, десятки людей увезли в больницы с травмами разной тяжести, в состоянии шока. Дом — обычная заводская многоэтажка, соседи знали друг друга много лет, вместе работали. 30 апреля, когда спасатели закончили разбирать завалы, в почерневшей от горя Умани начались похороны.

Спасательные работы возле разрушенного дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела российской армии в Умани. Фото: Emergency Service of Ukraine/EYEPRESS

Этот маленький город известен как центр паломничества хасидов, которые уже много лет приезжают сюда осенью на празднование Рош ха-Шана, на могилу цадика Нахмана. В 2022 году СБУ рекомендовала паломникам, которых обычно собирается до 30 тысяч, воздержаться от посещения святых мест из-за опасности ракетных ударов.

По горячим следам произошедшего убийства телеканал «Россия-1» и ТГ-канал Владимира Соловьева выдали обстрел Умани за обстрел Донецка «украинскими фашистами».

Следующая массированная атака состоялась почти без интервала, в ночь на 1 мая, настоящую Вальпургиеву. Девять самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из района Оленегорска Мурманской области и два Ту-160 из района Каспийского моря выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования. Сирены прозвучали по всей стране. В столице ночная тревога длилась больше трех часов. Часть киевлян спустилась на станции метро, чего не делали уже давно. Жизни детей бесценны, а задача-максимум у Кремля — превратить всю Украину в территорию страха, сделать ее непригодной для жизни, вынудить к бегству. ПВО надежно закрыла Киев и на сей раз сбила всё, что несло смерть. Но ракеты, нацеленные на Павлоград Днепропетровской области, уничтожить не удалось. Тут оказалось повреждено промышленное предприятие, 19 многоэтажных домов и 25 частных, несколько школ и детских садов, магазин. 34 пострадавших, из них пятеро детей: переломы, рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Нескольких увезли в реанимацию. А днем 1 мая россияне обстреляли школу в селе Лизунивка Новгород-Сиверского района Черниговской области. Школа не работала, на школьном дворе оказался 14-летний подросток, он погиб от осколочных ранений.