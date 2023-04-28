Местные власти сообщили о гибели трех человек в результате ракетных ударов по Умани. В Днепре умерла двухлетняя девочка

О попадании в жилой дом Табурец сообщил около шести утра. В полиции Украины заявили , что пострадали пять человек. На месте ракетного удара происходит спасательница операция

В Умани под ракетный обстрел попали жилой дом и складские помещения, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его данным, в результате удара три человека погибли , восемь — получили ранения.

«Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно», — рассказал он.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о разрушении частного дома в Днепре в результате ночной ракетной атаки.

Кроме того, в Днепре разрушено здание частного предприятия и до сих пор горит строительная база. По словам Лысака, военные сбили семь российских крылатых ракет.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в ходе отражения ракетного удара этой ночью украинская ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. Он отметил, что удар наносится с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко говорит, что, по предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева уничтожили 11 крылатых ракет.

«Кроме ракет, было сбито еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается). Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован», — сообщил он.