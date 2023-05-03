Генпрокуратура Украины: в результате атаки российских войск на Херсон и Херсонскую область погибли 16 человек

В результате российской атаки на Херсон и Херсонскую область 3 мая погибли 16 человек, 22 получили ранения, сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Окружная прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с утра 3 мая российские войска начали массированно обстреливать Херсон и населенные пункты области. Из-за обстрелов по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек, около 22 получили травмы разной степени тяжести, заявили украинские власти.

Также, по словам прокуратуры, между селами Степановка и Музыковка под обстрелом оказалась бригада энергетиков, которые чинили электросети после атак армии РФ. От полученных травм погибли трое работников энергетического предприятия.

Кроме того, утром от обстрела Дарьевской общины погиб мужчина. Обстрелы, как заявили в Офисе Генпрокурора, продолжаются.