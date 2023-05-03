МВД Украины: в результате обстрела гипермаркета в Херсоне российскими войсками погибли 3 человека, еще 5 получили ранения

В результате обстрела гипермаркета «Эпицентр» в Херсоне российскими войсками погибли три человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.

Удар был нанесен около 11 утра, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. «Эпицентр» — единственный гипермаркет, который работал сегодня.

«Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители магазина», — сказал Клименко.

Сегодня в результате обстрела Токаревки в Дарьевской общине Херсонской области российскими военными погиб один человек.

По данным местных властей, 47-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы во дворе собственного дома.

«106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда», — подсчитали в Херсонской обладминистрации обстрелы за сутки.