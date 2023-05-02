В результате обстрела Херсонской области российскими военными погиб 66-летний мужчина

В результате обстрела поселка Казацкое Новокаховской общины Херсонской области российской армией погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
По данным ОВА, российские войска также обстреляли из артиллерии село Днепровское Белозерской общины. 78-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время в Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспильне».
Ранее сегодня российская армия обстреляла село Урожайное Бериславской общины, пострадал 17-летний подросток, сообщили в Херсонской ОВА. Его госпитализировали, медики оценивают состояние юноши как удовлетворительное.
Также сегодня ВС РФ в Херсонской области вблизи села Велетенское сбросили две управляемые авиабомбы, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Под обстрел попали села Велетенское и Кизомыс. В Велетенском погиб 28-летний мужчина, еще четверо получили ранения.
В последние дни интенсивность российских обстрелов увеличилась. Ранее ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Павлограду, в результате которого пострадали 34 человека, среди которых — пятеро детей.
28 апреля российские военные обстреляли жилую многоэтажку в Умани в Черкасской области Украины. Погибли 23 человека, включая шестерых детей. В регионе объявили трехдневный траур.
Минобороны РФ в своей ежедневной сводке заявило, что ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар «по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в пресс-релизе.