В Херсонской области российские военные сбросили две управляемые авиабомбы. Погибли три человека

В Херсонской области вблизи села Велетенское сбросили две управляемые авиабомбы, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Три человека погибли, пятеро получили ранения.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, под обстрел попали села Велетенское и Кизомыс. В результате повреждены жилые постройки, хозяйственные сооружения и транспорт. В Велетенском погиб 28-летний мужчина, еще четверо получили ранения.

Село Велетенское расположено на правом берегу Херсонской области, в 15 км от Херсона.