Полет навигатора

Четыре самолета Су-35 российской армии сбросили за одни сутки на район Херсона пять корректируемых авиационных бомб. Оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» сообщает, что речь идет о боеприпасах КАБ-500 весом 500 кг каждый.

Американские технологии — У России есть корректируемые авиабомбы КАБ-1500, но для их сброса самолетам необходимо подлетать близко к линии фронта, а значит, и попадать в зону действия украинской ПВО, — говорит «Новой- Европа» летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. — Число зенитно-ракетных комплексов у ВСУ постоянно увеличивается, и скоро небо над линией соприкосновения будет полностью закрыто для полетов авиации РФ. По мнению специалистов, Россия в последние месяцы могла наладить производство универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), позволяющих превращать обычные авиационные бомбы, например, ФАБ-500, в корректируемые боеприпасы, поражающие цели за несколько десятков километров от точки сбрасывания. — Этот новый обвес с крылышками, УМПК, позволяет запускать планирующую бомбу с расстояния в четыре десятка километров, где Украина пока не может дотянуться до российских самолетов, — продолжает Роман Свитан. — Для этого самолету необходимо подняться на высоту более десяти километров и развить звуковую скорость. И в такой ситуации у ВСУ получается успешно атаковать россиян. Удалось же украинскому комплексу С-300 сбить СУ-34 в районе Енакиево.

Макет авиабомбы ФАБ-500М-62. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Российские СМИ заявляли, что авиабомбами, оснащенными УМПК, был уничтожен мост в Черниговской области, которым пользовались украинские диверсанты для проникновения в Брянскую область. Также сообщалось, что порядка десяти полутонных ФАБ-500 с УМПК сброшены по расположению 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области. А вот на Белгород на прошлой неделе, судя по всему, упали обычные ФАБ-500, не оснащенные системой планирования и корректировки курса. Роман Свитан предполагает, что российская сторона использовала за основу для разработки своего УМПК американскую технологию JDAM, превращающую обычные свободнопадающие бомбы в «умные» управляемые боеприпасы. Однако, по мнению Свитана, новые бомбы не смогут обеспечить Москве серьезного преимущества на поле боя. А с развертыванием комплексов Patriot с радиусом действия в 150 км Украина полностью пресечет использование авиации вблизи линии фронта.

С крыльями без управления — В последнее время Россия всё чаще использует высокоточные бомбы, — рассказывает «Новой-Европа» израильский военный обозреватель Давид Шарп. — Такие боеприпасы, как КАБ-500, существуют давно, и их применение нельзя назвать новшеством. К примеру, корректируемые бомбы сбрасывались во время конфликта в Сирии. Россия много лет пыталась создать собственный аналог производимых в Соединенных Штатах комплектов JDAM. В последнее время всё чаще можно услышать о применении РФ технологий для переделывания свободнопадающих пятисоткилограммовых бомб в корректируемые. Образцы такого оружия уже находили в различных местах — например, в Донецке, очень далеком от возможных целей российской авиации.

Судя по имеющимся в интернете фотографиям крылышек и хвостового оперения, производство этих комплектов сегодня находится в России на кустарном уровне.

Есть признаки того, что подобное оружие может неточно поражать цели и в целом быть ненадежным. Давид Шарп со ссылкой на собственные источники в зоне боевых действий рассказывает, что российская авиация в последнее время не стала воевать эффективнее. А корректируемые авиабомбы, несмотря на свое громкое название, нередко поражают гражданские объекты. Израильский обозреватель высказывает гипотезу о том, что российские планирующие бомбы оснащаются крылышками, дающими возможность сброса на большом расстоянии от цели, но не блоком управления. Соответственно, подобное оружие не может называться высокоточным или даже корректируемым. Весь его смысл — в возможности проведения бомбометания в десятках километров от вражеских позиций. Это позволяет разрушать города, как это сегодня происходит с Авдеевкой, и оказывать психологический эффект на неприятеля.

СВП-24 «Гефест». Фото: скрин видео

Эксперт вспоминает, что около десяти лет назад корректируемую бомбу не приняли на вооружение в РФ, объяснив это решение дороговизной боеприпаса и отсутствия в нем необходимости. На тот момент стоимость одной бомбы составляла 3 млн рублей, что составляло более 100 тыс. долларов. При этом российские военные утверждали, что установка на самолеты прицельно-навигационного комплекса СВП-24 «Гефест» сделает обычное бомбометание высокоточным, что никак не соответствует реальному положению вещей. Лишь в марте текущего года в прессе появилась информация о принятии армией России на вооружение новой линейки сверхточных дальнобойных бомб. Входящие в нее боеприпасы отличаются калибром, дальностью полета, а также системами наведения. По утверждению российских СМИ, новинки, пролетая десятки километров, способны поражать не только стационарные объекты, но и движущиеся машины и даже танки. Разработка новой линейки высокоточных авиационных бомб якобы началась в прошлом году. А уже в начале нынешнего года они прошли войсковые испытания, где в целом подтвердили свои характеристики. — Авиация для России сегодня — сильный козырь, — заканчивает рассказ Давид Шарп. — Если предположить, что Россия и далее станет активно наращивать применение подобных боеприпасов, это может оказать воздействие на ситуацию на отдельных участках фронта. Но для этого необходимо, действительно, значительно увеличить масштаб использования такого оружия. И добиться повышения его эффективности.

В такой ситуации Украине остается надеяться на ПВО и на возможность поставок западных истребителей, которые смогут сбивать российские бомбардировщики на значительной дистанции.