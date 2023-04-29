В Умани завершили спасательную операцию. В результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли 23 человека

В Умани завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания ракеты в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщают в МВД Украины.
Фото: ГСЧС Украины
В результате удара погибли 23 человека, среди них — шестеро детей: трое мальчиков и трое девочек.
18 человек были ранены, девять из них находятся в больнице.
Одна женщина считается пропавшей без вести.
Спасти удалось 17 человек.
Фото: Национальная полиция Украины
«Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим», — сказал глава МВД Игорь Клименко.
Сегодня утром очевидица сообщила «ОВД-Инфо», что в Москве у памятника Лесе Украинке задержали девушку, которая попыталась возложить цветы в память о погибшим в Умани.
Стихийный мемориал появился там вчера. Как пишет ASTRA, у памятника также появилась табличка «Умань. Днепр».
Фото: ASTRA
По данным телеграм-канала, затем к памятнику пришли полицейские, сказали находящимся рядом людям «валить на Украину», а затем выбросили цветы.
Кроме того, в Санкт-Петербурге сочувствующие принесли цветы к памятнику Тараса Шевченко, а в Йошкар-Оле — к мемориалу жертвам политических репрессий.
Цветы, выброшенные в мусорку у памятника Лесе Украинке в Москве. Фото: SOTA
Вчера ночью российские войска обстреляли город Умань в Черкасской области Украины. Ракета попала в жилой дом. В регионе объявили трехдневный траур.
Минобороны РФ в своей ежедневной сводке заявило, что ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар «по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в пресс-релизе.