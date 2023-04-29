В Умани завершили спасательную операцию. В результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли 23 человека

В Умани завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания ракеты в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщают в МВД Украины.

18 человек были ранены, девять из них находятся в больнице.

В результате удара погибли 23 человека, среди них — шестеро детей: трое мальчиков и трое девочек.

«Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим», — сказал глава МВД Игорь Клименко.

Сегодня утром очевидица сообщила «ОВД-Инфо», что в Москве у памятника Лесе Украинке задержали девушку, которая попыталась возложить цветы в память о погибшим в Умани.

Стихийный мемориал появился там вчера. Как пишет ASTRA, у памятника также появилась табличка «Умань. Днепр».