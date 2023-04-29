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В Умани завершили спасательную операцию. В результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли 23 человека

В Умани завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания ракеты в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщают в МВД Украины.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

В результате удара погибли 23 человека, среди них — шестеро детей: трое мальчиков и трое девочек.

18 человек были ранены, девять из них находятся в больнице.

Одна женщина считается пропавшей без вести.

Спасти удалось 17 человек.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

«Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим», — сказал глава МВД Игорь Клименко.

Сегодня утром очевидица сообщила «ОВД-Инфо», что в Москве у памятника Лесе Украинке задержали девушку, которая попыталась возложить цветы в память о погибшим в Умани.

Стихийный мемориал появился там вчера. Как пишет ASTRA, у памятника также появилась табличка «Умань. Днепр».

Фото: ASTRA

По данным телеграм-канала, затем к памятнику пришли полицейские, сказали находящимся рядом людям «валить на Украину», а затем выбросили цветы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге сочувствующие принесли цветы к памятнику Тараса Шевченко, а в Йошкар-Оле — к мемориалу жертвам политических репрессий.

Цветы, выброшенные в мусорку у памятника Лесе Украинке в Москве. Фото: SOTA

Вчера ночью российские войска обстреляли город Умань в Черкасской области Украины. Ракета попала в жилой дом. В регионе объявили трехдневный траур.

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке заявило, что ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар «по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в пресс-релизе.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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