CNN: на войне в Украине погиб ветеран армии США

На войне в Украине погиб ветеран армии США Эндрю Питерс из Маршфилда (штат Висконсин), сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По данным канала, 28-летний мужчина скончался 16 февраля. Он вступил в ряды Международного легиона территориальной обороны Украины, созданного по просьбе президента страны Владимира Зеленского в феврале 2022 года для иностранцев, желающих помочь украинской армии.

«У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что нет. Он ощущал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими сослуживцами и всем нравился. Мы все чрезвычайно гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой», — заявили родители Питерса (передает WSAW-TV).

В 2014 году Питерс служил в Афганистане.

The Washington Post пишет, что Питерс стал как минимум седьмым американцем, убитым в Украине за время российского вторжения. В августе в Госдепартаменте США сообщили о гибели гражданина США, но не уточнили детали. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что бойцы приморского отряда «Тигр» убили в бою 24-летнего американца Джошуа Алана Джонса.