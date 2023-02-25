Канада расширила санкции против России. В «черный» список попали родственники Медведева и Кириенко

Канада объявила о новых санкциях против России, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД страны.

В «черных список» попали 129 физических лиц и 63 организаций, в том числа жена бывшего президента России Дмитрия Медведева Светлана и их сын Илья, родственники первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и дочь Рамзана Кадырова Табарик.

Под санкции также попали глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, министры и депутаты Госдумы, среди них — Владислав Третьяк, Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Третьяк в 1989 году он стал первым советским хоккеистом, вошедшим в Зал славы хоккея в Торонто.

В новый санкционный список включили и бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и предпринимателей Года Нисанова и Андрея Мельниченко.

Канала ввела санкции против 13 структур, среди них — ФСБ, главное управление Генштаба, ФСО, Совет федерации, Госдума, «Единая Россия», главное управление специальных программ президента, Росфинмониторинг, Запорожская АЭС и другие.

Также Канада запретила экспорт в Россию некоторых химикатов, которые используются в электронной промышленности и импорт российских вооружений.

Новый пакет мер включает «введение санкций в отношении семи российских физических лиц и 50 оборонных предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует в Украине».