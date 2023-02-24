США ввели новые санкции против РФ. В список вошли более 30 компаний из третьих стран

Министерство финансов США объявило о новом санкционном пакете против России из-за войны в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

В санкционный список включили 22 физических лица из РФ. Среди них — вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, другие главы субъектов и министры. Также в него попали иностранцы, связанные с помощью РФ по обходу санкций.

В список подсанкционных компаний добавили 83 российских юридических лица. В него вошли Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», МТС-банк и еще восемь банков. Под санкции попали компании, управляющие российскими активами — «ИК Велес Капитал» и CONFIDERI Pte Ltd, предприятия военно-промышленного комплекса и технопарк «Сколково».

Также санкции введены против более 30 компаний из третьих стран, «связанных с попытками России по уклонению от санкций, в том числе — с незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием». Это организации из Швейцарии, Болгарии, с Мальты и Кипра.

Кроме того, с 10 марта США устанавливают 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.