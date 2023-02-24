Великобритания, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против 92 российских граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

В санкционный список попали 34 руководителя, связанные с «Ростехом», «Росатомом» и корпорацией «Алмаз-Антей». Также введены ограничения против шести российских предприятий, занимающихся производством или ремонтом военной техники, и четырех банков, включая МТС.

«Росатом глубоко связан с российским военно-промышленным комплексом — в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и заместителем премьер-министра в администрации Путина», — сказано в заявлении МИД.

Санкции введены против:

управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига;

матери Алины Кабаевой Любовь Кабаевой;

губернатора Тульской области Алексея Дюмина;

сына Дмитрия Козака Алексея Козака;

председателя правления «Газпрома» Виктора Зубкова;

заммэра Москвы Максима Ликсутова;

главы Минцифры Максута Шадаева.

Великобритания также запретила экспорт всех товаров, которые Россия может использовать на поле боя, в том числе деталей самолетов, радиооборудования и электронных компонентов, которые могут быть задействованы при производстве БПЛА.