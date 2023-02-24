Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, сообщают представительство Швеции в ЕС и редактор «Радио Свобода» в Европе Рикард Йозвяк.
Новый пакет санкций включает, по данным представительства Швеции в ЕС:
- Ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения;
- Меры против «российской дезинформации»;
- Санкции против людей и компаний, поддерживающих войну в Украине, распространяющих дезинформацию и поставляющих России БПЛА.
Руководство ЕС еще не сообщало официально о принятии нового санкционного пакета.
Ранее сегодня новые санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, а днем ранее — Канада. Кроме того, с 10 марта США устанавливают 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.