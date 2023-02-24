Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России, сообщают представительство Швеции в ЕС и редактор «Радио Свобода» в Европе Рикард Йозвяк .

Часть депутатов Европарламента постоянно отказывается поддерживать резолюции против войны в Украине. Публикуем имена этих людей и их связь с Россией. Дата-исследование «Новой-Европа»

Ранее сегодня новые санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, а днем ранее — Канада. Кроме того, с 10 марта США устанавливают 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.