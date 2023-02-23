«Важные истории»: Роскомнадзор собирал информацию для признания «иноагентами» Дмитрия Муратова, Ильи Красильщика и Леонида Парфенова

«Важные истории» узнали о создании более 100 новых «справок», которые Роскомнадзор подготовил для признания граждан России «иностранными агентами».

После обновления базы в нее попали, в том числе, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель «Службы поддержки» Илья Красильщик, журналист Леонид Парфенов и актриса Яна Троянова.

8 февраля «Важные истории» и Süddeutsche Zeitung выпустили совместное расследование на основе утечки электронной почты «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), дочерней компании Роскомнадзора. Информацию им передала группа белорусских хакеров «Киберпартизаны».

СМИ удалось выяснить, что ГРЧЦ собирает информацию о физических и юридических лицах для включения их в список «иноагентов». У журналистов на руках оказались 804 имени, которых потенциально могут внести в реестр. Помимо этого, ГРЧЦ отслеживает соцсети людей из особого списка лидеров общественного мнения, в котором оказалось 472 имени.

Также журналисты узнали, что ГРЧЦ также собирает в интернете негативные сообщения о Путине и на их основе составляет отчеты, которые затем отправляет силовикам и АП. Ведомство мониторит СМИ, телеграм-каналы, читает комментарии местных жителей по поводу визитов президента в регионы и ищет «оскорбительные» картинки и мемы.

На все это у Роскомнадзора и ГРЧЦ не хватает рук, поэтому уже год ведомства готовятся к глобальному мониторингу русскоязычного интернета при помощи искусственного интеллекта. Для этого они разрабатывают систему анализа медиаматериалов АС «Вепрь».