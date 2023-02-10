Как Роскомнадзор следит за россиянами?

9 февраля «Важные истории», «Медиазона», «Проект», «Настоящее время» и другие издания выпустили расследования на основе утечки электронной почты «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), дочерней компании Роскомнадзора.

ГРЧЦ собирает в интернете негативные сообщения о Путине и на их основе составляет отчеты, которые затем отправляет силовикам и АП. Ведомство мониторит СМИ, телеграм-каналы, читает комментарии местных жителей по поводу визитов президента в регионы и ищет «оскорбительные» картинки и мемы.

Также ГРЧЦ собирает информацию о физических и юридических лицах для включения их в список «иноагентов». У журналистов на руках оказались несколько сотен имен, которых потенциально могут внести в реестр. Помимо этого, ГРЧЦ отслеживает соцсети людей из особого списка лидеров общественного мнения, в котором оказалось 472 имени.

Мы поговорили о расследовании с журналисткой «Важных историй» Алесей Мароховской и журналистом «Медиазоны» Максимом Литавриным.