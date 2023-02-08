«Важные истории» и Süddeutsche Zeitung: РКН отслеживает негативные сообщения о Путине и его здоровье, а также мониторит протестные настроения

Роскомнадзор отслеживает в интернете негативные сообщения и комментарии о президенте России Владимире Путине, а также составляет отчеты о протестных настроениях в российском обществе по каждому федеральному округу и даже по отдельным регионам. Информацию об этом опубликовали издания «Важные истории» и Süddeutsche Zeitung на основе утечки электронных писем «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), дочерней компании Роскомнадзора. Сотрудники ГРЧЦ мониторят, например, негативные комментарии местных жителей после визитов президента в регионы. На основе найденной информации в ГРЧЦ затем составляют отчеты, которые отправляют в администрацию президента и силовикам.

«Авторы иронизировали над озвученной В. В. Путиным фразой о том, что „трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа". Подчеркивалось, что подобное высказывание, как и остальные выступления Главы государства, „уже давно не вызывают никаких эмоций, кроме испанского стыда"»

, — говорилось во фрагменте одного из докладов, который опубликовало «Важные истории». В отчеты также включают количество негативных сообщений за период мониторинга, основные инфоповоды и «точки информационной напряженности» в регионах — то есть события, которые могут вызвать общественный резонанс.

Скриншот: один из отчетов ГРЧЦ, опубликованных «Важными историями»

Согласно анализу отчетов, который провело издание «Важные истории», сильнее всего президента ругали в интернете осенью 2022 года в связи с мобилизацией и взрывом на Крымском мосту. Помимо этого, ГРЧЦ отслеживает сообщения о состоянии здоровья Путина. Утверждается, что «проведение мониторинга инфоповодов об ухудшении состояния здоровья президента» поручалось кандидатам на работу в качестве тестового задания. Негативные сообщения ищут с помощью системы Brand Analitics по, например, таким ключевым словам: «плешивый карлик», «пуйло», «ПутинВор», «Крошка Цахес», «главный коррупционер», «Путлер», «Пыня».

Примеры изображений, которые РКН и ГРЧЦ считают оскорбительными по отношению к президенту. Скриншот: «Важные истории»

«Помимо этого, российские цензоры выискивали изображения Путина в образе женщины, «гомосексуалиста», краба (прозвище Владимира Путина, появившееся после его фразы «я пахал, как раб на галерах». — Прим. ред.) или моли (по данным СМИ, в молодости у Путина была такая кличка. — Прим. ред.)», — говорится в расследовании «Важных историй».

Переписка сотрудника ГРЧЦ с прокурором во внутреннем мессенджере. Скриншот: «Важные истории»