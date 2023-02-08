«Важные истории»: РКН планирует при помощи искусственного интелекта следить за «манипуляциями и поляризацией общества» в интернете

Роскомнадзор и его подразделение Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) готовятся к глобальному мониторингу русскоязычного интернета при помощи искусственного интеллекта. Об этом узнало издание «Важные истории», которое получило эксклюзивный доступ к более чем двум миллионам внутренних документов РКН.

По данным журналистов, ведомству не хватает сотрудников для поиска вручную, поэтому для более эффективного поиска «запрещенной информации» оно уже год разрабатывает «автоматизированную систему комплексного анализа медиаматериалов и поиска точек информационной напряженности в глобальной сети „Интернет“ „Вепрь“», или коротко — «АС Вепрь».

Предполагается, что «Вепрь» будет анализировать материалы в соцсетях и СМИ и на основе этого анализа выявлять «точки информационной напряженности» — распространение публикаций, которые могут вызвать реакцию в обществе. Кроме этого, система будет прогнозировать развитие ситуации, предугадывать сценарии распространения информации и «превращения их в информационную угрозу», чтобы затем передавать данные в «уполномоченные органы».

Согласно задумке, в первую очередь «Вепрь» будет следить за: