«Важные истории»: РКН планирует при помощи искусственного интелекта следить за «манипуляциями и поляризацией общества» в интернете

Роскомнадзор и его подразделение Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) готовятся к глобальному мониторингу русскоязычного интернета при помощи искусственного интеллекта. Об этом узнало издание «Важные истории», которое получило эксклюзивный доступ к более чем двум миллионам внутренних документов РКН.
По данным журналистов, ведомству не хватает сотрудников для поиска вручную, поэтому для более эффективного поиска «запрещенной информации» оно уже год разрабатывает «автоматизированную систему комплексного анализа медиаматериалов и поиска точек информационной напряженности в глобальной сети „Интернет“ „Вепрь“», или коротко — «АС Вепрь».
Предполагается, что «Вепрь» будет анализировать материалы в соцсетях и СМИ и на основе этого анализа выявлять «точки информационной напряженности» — распространение публикаций, которые могут вызвать реакцию в обществе. Кроме этого, система будет прогнозировать развитие ситуации, предугадывать сценарии распространения информации и «превращения их в информационную угрозу», чтобы затем передавать данные в «уполномоченные органы».
Согласно задумке, в первую очередь «Вепрь» будет следить за:
- фейками про первых лиц государства, про государство и страну в целом
- негативом в отношении первых лиц государства, государственных структур и межгосударственных организаций
- манипуляциями общественным мнением и поляризацией общества
- подменой и дискредитацией традиционных ценностей
Всего в списке 100 тем, которые должна отслеживать система. В разделе «дестабилизация российского общества» среди прочего есть «лгбт-пропаганда», критика экологической обстановки в стране, упоминания издания «Проект», активность русскоязычных сайтов «Радио „Свободная Европа“» / «Радио Свобода», распространение контента изданий The Insider, МБХ, «Открытая Россия» и ФБК.
Исследовать возможности для создания системы «Вепрь» ГРЧЦ поручил команде экспертов, научных сотрудников и инженеров из Московского физико-технического института (МФТИ) под руководством главы кафедры машинного обучения и цифровой гуманитаристики Константина Воронцова, пишут «Важные истории».
«Вепрь» планируют запустить уже к концу 2024 года, однако из-за войны в Украине это может произойти позже.
Помимо этого, РКН создает системы «МИР» и «Окулус», которые с помощью искусственного интеллекта будут находить и блокировать «запрещенную информацию» в текстах, на картинках и видео.
Система распознавания изображений «Окулус» также будет находить на фото и видео протесты и идентифицировать их участников. Кроме того, она будет отслеживать фотожабы с президентом Владимиром Путиным.
Скрин: внутренняя презентация ГРЧЦ (февраль 2022) / «Важные истории»
Также в списке нарушений, указанных во внутреннем приложении к техническому заданию для «Окулуса», есть «демонстрация привлекательности образа представителей ЛГБТ-культуры» и «изображения лиц, не соответствующих традиционному образу мужчины и женщины (например, маскулинные женские лица, накрашенные мужчины)».
В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе внутренней сети ГРЧЦ. Они скачали документы, переписки и почты сотрудников, а также системы слежки за ними на более чем два терабайта. «Киберпартизаны» передали всю информацию журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, «Важным историям» и другим российским СМИ. Утечка получила название «Документы российской цензуры» (RussianCensorFiles).