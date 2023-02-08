«Важные истории» и Süddeutsche Zeitung: Роскомнадзор собирал информацию для признания «иноагентами» Азара, «Новой газеты» и ютуб-канала «Чикен Карри»

Издания «Важные истории» и Süddeutsche Zeitung выпустили совместное расследование на основе утечки электронных писем «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), дочерней компании Роскомнадзора.
Информацию СМИ передала группа белорусских хакеров «Киберпартизаны», которой удалось взломать электронную почту компании в прошлом году. В результате на руках у журналистов оказались списки из 804 имен, по которым ГРЧЦ с 2020 по 2022 год собирала информацию для внесения в реестр «иноагентов». 139 имен из этого списка уже находятся в официальном реестре «иноагентов».
На сайте «Важных историй» есть полный список имен
Среди кандидатов в список попали в том числе:
- Политики Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Валерий Рашкин, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Роман Юнеман, Геннадий и Дмитрий Гудковы;
- Экономисты Владислав Иноземцев и Наталья Зубаревич;
- Политологи Глеб Павловский и Аббас Галлямов;
- Музыканты Максим Покровский (группа «Ногу свело»), Вера Мусаелян (группа «АлоэВера»);
- Журналисты Аркадий Бабченко, Андрей Лошак, Илья Азар, Ирина Халип;
- СМИ «Новая газета», «Новая газета Европа», «7х7 — Горизонтальная Россия», «Русская служба Би-би-си», Baza, ООО «Сеть городских порталов» (юридическое лицо Shkulev Media Holding), Sota, ЧТД, «Служба поддержки»;
- Ютуб-каналы «Чикен Карри» и «Редакция»;
- Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
Помимо этого, сотрудники ГРЧЦ также отслеживают ЛОМов — лидеров общественного мнения. В списках ЛОМов значатся 472 человека с описанием рода деятельности и ссылками на все доступные аккаунты в социальных сетях.
На сайте «Важных историй» есть полный список имен
В нем в том числе находятся стендап-комики Александр Долгополов, Данила Поперечный, журналист Илья Красильщик и певица Земфира.
5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о регуляции деятельности «иноагентов». Материалы, которые производят «иноагенты», теперь причислены к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Их необходимо маркировать 18+. В книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они полностью запрещены.
Помимо этого, «иноагентам» теперь нельзя преподавать в образовательных учреждениях, страховать вклады, заключать контракты на прохождение военной службы, быть членами избирательных комиссий. Признание «иноагентом» также стало основанием для увольнения с работы.
Обновлено: в новости была допущена ошибка. Илья Красильщик, Данила Поперечный, Земфира и другие находятся в списке лидеров общественного мнения, которых отслеживает РКН, а не в списке людей, по которым Роскомнадзор собирал информацию для признания «иноагентами».