«Никто, кроме вас, не сможет остановить безумного диктатора»

Максима Лыпкань. Фото: SOTA

После начала боевых действий в Украине политический активист Максим Лыпкань выходил на антивоенные акции и пикеты в центр Москвы. Он пытался провести на Лубянке митинг «Год ада», который должен был пройти 24 февраля. Однако власти, сославшись на эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, ему отказали в заявке. Кстати, на Лужники этот запрет не распространился. Лыпкань обжаловал отказ в суде, но в итоге на него составили административное дело, а потом и вовсе возбудили уголовное — за военные «фейки». «Новая газета Европа» рассказывает историю сопротивления самого юного фигуранта по «антивоенному» делу, который хотел прекращения войны и наступления мира.

«Максимально не по-человечески» Пару недель назад активисту Максиму Лыпканю исполнилось 18 лет, родом он из Москвы. После окончания школы собирался поступать на юриста. О себе в соцсетях указал, что придерживается либеральных взглядов, пацифист и сторонник демократической партии «Яблоко». Он участник многих оппозиционных акций. Выходил за освобождение Алексея Навального, поддерживал политзаключенных и выступал против ликвидации «Мемориала». О своей позиции и участии в политической жизни он активно писал в телеграме и других соцсетях. За свою гражданскую позицию Максиму неоднократно угрожали. Как он сам рассказывал, осенью через друзей ему передали, что некий

экс-росгвардеец Антон Шилкин предупредил, что «начнет охоту» на Лыпканя, а если лично встретит, то «изобьет вместе со своей компанией».

Другой прокремлевский активист Михаил Суслин написал донос в правоохранительные органы на оппозиционера за его посты в телеграм-канале «Это Максим Лыпкань» и просил провести проверку по статьям: дискредитация армии РФ, разжигание ненависти и оскорбление представителя власти. Следственный комитет тогда не нашел в действиях Лыпканя состава преступления и не стал заводить дело.

Михаил Суслин. Фото: Telegram

После 24 февраля активист сильно переживал о происходящей ситуации в Украине и не смог оставаться безучастным. Он вышел в одиночный пикет на Манежную площадь с плакатом «No war! Нет войне!». «Я уверен, что российский народ не хочет войны, но искренне не понимаю, почему люди, видя своих сограждан в автозаках, избиения в отделах, тела погибших на войне, не выходят на протест. Я обращаюсь к всем своим согражданам. Люди, выходите на протесты, кроме вас самих, никто не сможет повлиять на ситуацию в России. Никто, кроме вас, не сможет сказать нет преступной власти и остановить безумного, озверевшего диктатора», — опубликовал в Instagram активист свое фото у Кремля.

Максим Лыпкань. Фото: Instagram

В июле 2022 года Лыпкань с другими активистами собирались возложить цветы к мемориалу на проспекте Сахарова в память о погибших из-за войны в Украине. Когда он вышел из магазина с букетом, полицейские первым увели его в автозак. На него составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованной акции. Во время задержания Лыпканю стало плохо и его госпитализировали в больницу. Потом перевели в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, поскольку его родители отказались забирать. В изоляции он там провел 13 дней и смог оказаться дома только тогда, когда семья вернулась после отдыха в Крыму. «Мама пишет, чтобы я нес ту ответственность, которую мне вменяют, за то, что я возложил цветы. Придется ехать в спецприемник, как мне сказали тут, если она не напишет доверенность на моего дядю в ближайшее время.

Сейчас моя мама, папа и сестра находятся в оккупированном Крыму, отдыхают, говорят. Я даже не знаю, как это комментировать,

но это максимально не по-человечески со стороны моих родителей конечно», — написал у себя в телеграме Лыпкань. Не осталась равнодушной к истории активиста бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, обвиняемая в распространении военных «фейков» (смогла уехать из страны, находится в розыске — прим. ред.). Журналистка рассказала у себя в Instagram, что от Максима отвернулась вся семья, потому они все оказались сторонниками «спецоперации». «До сих пор не могу поверить, что родители могут отказаться от своего ребенка в столь сложной ситуации», — недоумевала Овсянникова. В октябре Одинцовский горсуд Подмосковья рассмотрел материалы на Максима и его оштрафовали в общей сложности на 50 тыс рублей за пикет у Кремля, за возложение цветов и репост публикации «Весны» (молодежное движение признано в РФ экстремистской).

«Хочу показать украинцам, что не все в России поддерживают войну» В годовщину войны Лыпкань планировал провести митинг на 1000 человек на Лубянской площади в центре Москвы под название «Год ада». Но столичные власти отказали в проведении акции якобы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — вспомнили о существовании коронавируса. Активист пытался обжаловать решение чиновников в суде, но его иск отклонили. На следующий день после суда, 14 февраля, Лыпканя задержали на Ленинградском вокзале. Полицейские составили на него два протокола: по статьям о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Второй протокол составили из-за митинга «Год ада». После чего у активиста вышло интервью на сайте Радио Свобода, где он рассказал об участии в антивоенных акциях и о попытке согласовать митинг на Лубянке. «Я очень надеюсь, что в России много смелых людей, готовых высказывать свою позицию даже на площадях. Если россияне будут молчать, то их продолжат сажать в тюрьмы на огромные сталинские сроки и убивать на войне. Выходите на митинг и, самое главное, не молчите о преступлениях фашистской власти Путина, которая приносит боль и страдания не только внутри страны, но и за ее пределами. <…> В первую очередь это акция для россиян с антивоенными убеждениями. И еще я хочу показать украинцам, что не все в России поддерживают войну», — говорил Лыпкань журналистам. Казалось бы безобидное интервью, но не для правоохранителей. 21 февраля силовики уже ломились в квартиру активиста. Около шести утра, после отказа Лыпканя открыть дверь, полиция вызвала сотрудников МЧС, чтобы выломать ее и затем провели обыск. В это же время следственные действия проходили и в другом жилище, где прописан молодой человек. В той квартире находился его отец.