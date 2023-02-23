Чёрта лысого получили

Между хозяином ЧВК «Вагнер» и Минобороны не стихает конфликт. На последней его стадии Евгений Пригожин стал обвинять военных в том, что его бойцы несут потери по вине высшего командования, что им нарочно не дают боеприпасов. И это не просто попытка оправдаться за то, что после полугода кровопролитных боев за Бахмут «вагнеровцам», судя по всему, удалось взять лишь цементный завод и три деревни. За это время Пригожин успел оскорбить и министра обороны, и еще массу народа в российской верхушке — вплоть до зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Сегодня выяснилось, что снаряды «вагнеровцы» вроде бы получили. Но мы решили разобраться, кем стал «кремлевский повар» за год войны.

Те, кто следит за российской политикой в последние годы, знали, что есть такая ЧВК «Вагнер», она не имеет отношения к Минобороны, но вооружена артиллерией и авиацией, воюет в Сирии, в Африке и на Юго-Востоке Украины. Еще они знали, что в Питере действует «фабрика троллей» и «фабрика медиа» с репутацией «медиапомоек», они помогают Кремлю с пропагандой и гадят, как умеют, независимой прессе. Отдельно известен был «кремлевский повар» Евгений Пригожин, который прислуживал президенту Путину не только на банкетах. Когда имя Пригожина связывали с интернет-троллями или «частной армией», он подавал в суды и выигрывал. В сентябре 2022 года он объявил, что он и есть создатель формирования с неясным юридическим статусом — ЧВК «Вагнер». В феврале 2023-го он же признал, что и «фабрику троллей» создал тоже он. Аналитики заговорили, что Пригожин начал карьеру политика. Повар готовится управлять государством. Разбираемся, какие у него шансы.

Незаметный, как официант, Пригожин много лет делал деньги на еде, на войне, на пропаганде, и можно было думать, что деньги — это всё, что его волнует.

«Вагнеровцы» воюют в Центральноафриканской Республике — подконтрольные Пригожину компании добывают там золото и осваивают тропические леса. Они воюют в Сирии — и компании, связанные с Пригожиным, получают долю в добытой нефти. Время от времени с оппонентами Кремля, которые расследовали и «кухню» Пригожина, случались несчастья. Отравление пережил супруг Любови Соболь, занимавшейся многомиллиардными армейскими контрактами пригожинских структур. В Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко, приехавшие снимать фильм о деятельности вагнеровцев. Результативные расследования в таких случаях проводили только журналисты, и каждый раз упирались в фигуру повара. Следственный комитет пожимал плечами. Через несколько лет станет ясно: всё это тоже должно было идти на пользу Пригожину — в копилочку демонического образа, который он себе любовно создавал. Но пока повар всего лишь неудержимо зарабатывал деньги, и казалось, что препятствий со стороны власти ему не будет, к каким бы методам он ни прибегал попутно. Издание «Вёрстка» подсчитало:

за тот год, что идет война в Украине, компании Пригожина получили госконтракты на поставки питания на 100 миллиардов рублей, это половина от их прежнего суммарного дохода на том же поприще за 10 лет.

Но за всем этим всегда сквозило что-то большее, чем желание просто заработать.

— Очевидно, что Пригожин — человек очень амбициозный, — говорит политтехнолог Аббас Галлямов. — Амбициозные люди в принципе любят реализовываться в политике. — Пригожин явно и раньше любил подвизаться где-то рядом с политикой: «фабрика троллей» и прочее показывало, что политические амбиции у него давно были, он же согласился это финансировать. Отчасти он использовал это для своих бизнес-интересов, но отчасти и в политических целях. Это же как делается? Сначала ты приходишь и предлагаешь: давайте я буду финансировать это за свой счёт на пользу отечеству, я же патриот. Ему отвечают: ну, финансируй. А через полгода ты приходишь снова: а кстати, мужики, я тут контракт хочу на поставки в московские школы, вы не против, если я схожу к Собянину и скажу, что вы одобрили? Ну, иди. Ровно так виделось и участие Пригожина в губернаторских выборах в Петербурге в 2019 году. В Питере говорили, что инициатива исходила от самого повара, более того, он начал пиарить и.о. губернатора Александра Беглова за свой счет еще до начала кампании. Считалось, что в расчете на земельные участки и строительные подряды, на которые он давно положил глаз. То ли «кухонные» пиарщики перестарались, то ли объект для рекламы был не слишком неудачный, но кипучая активность «пригожинских» привела к тому, что перед Бегловым всерьез замаячил второй тур и дальше очень неприятные перспективы. Пришлось вмешаться администрации президента, в Питер спустился десант политтехнологов, остальное сделал избирком, снявший с пробега конкурентов Беглова. Его победу на выборах Пригожин, видимо, записал в актив себе.

Александр Беглов во время местных и региональных выборов в Санкт-Петербурге. Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

В течение двух лет после этого губернатор Петербурга худо-бедно удовлетворял желания повара. В Смольном был поставлен его человек на управление соцпитанием, компания Пригожина должна была вот-вот начать осваивать вожделенный земельный участок у Финского залива. Но потом на человека из соцпитания возбудили уголовное дело, а участок отдали структуре, связанной с «Газпромом». Так началась глухая — тогда еще — вражда между «кремлевским» поваром и губернатором второго по значению города страны. Наружу она прорывалась в виде критических заметок о деятельности последнего, но публиковались они только в связанной с Пригожиным прессе. На то, чтобы поднять скандал на федеральный уровень, сил у Пригожина не было. А может, на тот момент решимости не хватало. Беглов больше помалкивал. — Поначалу Пригожин делал деньги за счет близости к власти, за счет возможности финансировать политические проекты власти, — говорит Аббас Галлямов. — Но поскольку он человек амбициозный, у него со временем появились проекты не только денежные. В 2021 году Пригожин сделал ставку на выборы в питерский парламент и попробовал провести туда своих кандидатов. Тогда считалось, что это нужно ему, как и всё остальное, исключительно для бизнеса, он же не сам рвется в депутаты.

Была такая старая традиция питерской «братвы»: лидеры бизнес-сообществ, как правило, в политику сами не лезли, они продвигали во власть своих людей. Беглов продолжал помалкивать,

но всех кандидатов, о которых говорили, что за ними стоит Пригожин, аккуратно снял с гонки городской избирком.

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Звездным часом для Пригожина стала война, развязанная Россией в соседней стране. «Вагнеровцы» и в 2014 году воевали в Украине с тяжелой артиллерией и авиацией, полученными «в военторге», и позже — в Сирии и в Африке. Но, несмотря на наличие оружия, которое можно было получить только через Минобороны, уже тогда прозвенел звоночек, говоривший о взаимоотношениях между ведомством и ЧВК. В феврале 2018 года «вагнеровцы» пошли в наступление в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Интересовали их нефтяные поля, а их контролировали Сирийские демократические силы, связанные с коалицией под предводительством США. Коалиция и российские вооруженные силы прямых столкновений избегали. Американские военные связались с российским Минобороны, чтобы уточнить: не ваши ли, мол, там наступать решили. Нет-нет, ответило Минобороны, знать вообще не знаем, кто такие. Прилетело несколько натовских самолетов, и неизвестная никому группировка, двигавшаяся к нефтяным полям, перестала существовать. С российской стороны никто ухом не повёл. Даже точное число погибших Россия не назвала. В том же 2018 году Пригожин потерял большую часть контрактов с Минобороны.

С самого начала войны в 2022 году «вагнеровцы» вроде бы не принимали в ней участия из-за плохих отношений с регулярной армией. Но и потом, Киев-то готовились взять за три дня силами Росгвардии в парадной форме и с дубинками, без лишнего шума. Но в марте уже появились сообщения о наборе наемников в «группу Вагнера» для отправки в Донбасс. После этого участие «вагнеровцев» в войне было фактически легализовано. То есть России по-прежнему нет закона о частных военных компаниях, и сама ЧВК вообще никакая не компания, у нее просто нет юридического статуса, но об их участии заговорили совершенно открыто. — До середины войны, до лета 2022 года, Пригожин был таким политическим ноунеймом, — напоминает Аббас Галлямов. — То есть с точки зрения политики он был фигурой маргинальной. Да, он был богат, он был знаком лично с Путиным, но точно не был самостоятельным, серьезным политическим игроком.

Летом Пригожин лично и подключился к набору «добровольцев». Точнее, тогда это еще был человек, похожий на Пригожина. Видеокадры с ним, выступающим в колонии перед заключенными, опубликовали в Сети сторонники Алексея Навального. Видимо, на свободе добровольцы шли воевать не так добровольно, как рассказывала пропаганда.

«Я представитель частной военной компании, — говорит человек на видео. — Наверно, слышали — ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня — приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех — это алкоголь и наркотики. В зоне боевых действий — пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех — это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно… Далее. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких… У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю».

Пригожин еще в 1980-е отсидел девять лет (из тринадцати) за кражу, разбой и мошенничество. Видимо, и похожий на него человек помнил, на каком языке говорить с зеками.

А в конце сентября Пригожин и сам признал, что ЧВК — это его детище. Какой главный сигнал можно было считать с этого его «каминг-аута»? Смотрите, что мне позволено. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему указанию и для блага государства». Юристы уже тогда понимали, что есть только один механизм, позволяющий вытащить зека из колонии и отправить его на войну: президентское помилование. Указ должен быть именным и подписан лично Путиным. И недавно журналисты ВВС подтвердили, что именно так это и происходило. Другое дело, что по закону помилованию предшествует процедура на уровне специальной комиссии. Тут, вероятно, всё шло по ускоренной программе: Пригожин получал у президента подписанные «пустые» указы, а потом вписывал имена тех, кого удалось завербовать. Фактически после этого бывший заключенный мог считать себя свободным и без всякой войны, но зеки этого могли и не знать. Видимо, Пригожину позволено было еще и оставлять указ у себя, помахивая им перед носом о наемника, как морковкой перед ослом.

В сентябре российская армия бежала из-под Харькова, сдала Изюм и Лиман. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал армейское руководство и лично генерала Александра Лапина, командовавшего обороной под Харьковом. И тут подал голос Пригожин. Тогда еще довольно робко: не столько наехал на Лапина, сколько поддержал Кадырова. Но поддержал такой фразой: «Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт». Вскоре Путин отстранил Лапина от командования группой армии «Центр» на территории Украины. Командовать объединенной группировкой войск был назначен генерал Сергей Суровикин, которого Пригожин (вслед за Кадыровым) хвалил. С этого момента пропаганда стала говорить о Пригожине и его «вагнеровцах» как о главной надежде русской армии. — В тот момент Пригожин казался Путину панацеей, спасением, — комментирует эти события Аббас Галлямов. — Когда российская армия бежала из-под Харькова и вынуждена была сдавать Херсон, Путин в ней очень разочаровался, это было видно. Он готов был поверить хоть в черта лысого, лишь бы альтернатива была. И тут — Пригожин: Владимир Владимирович, сейчас я всё спасу, ситуацию на фронте выправлю. Конечно, Путин сделал так, как хотел Пригожин. Он убрал Лапина, приблизил Суровикина, отодвинул от оперативного руководства Герасимова. Он дал Пригожину шанс: окей, банкуй. И несколько месяцев наблюдал.

Пригожин расцвел, как майская роза. Он с удовольствием высказывался публично, при этом зрители могли оценить, что говорит он хорошим и правильным «пацанским» языком. Он оценивал вооруженные силы Украины не так, как это делали пропагандисты — в стиле раннесоветских военных фильмов о глупых фашистах. О противнике он говорил с уважением, давая понять умным людям, что воюют его «вагнеровцы» не с какими-нибудь фантиками. И даже в слове Бахмут правильно ставил ударение. — Судя по тому, с каким презрением Пригожин стал отзываться о Дмитрии Медведеве, о Сергее Шойгу, о Валерии Герасимове, себя он считает умнее, — замечает Аббас Галлямов. — И тут он решил, что у него появился исторический шанс. Одни политтехнологи и журналисты делали выводы: этот человек начал строить политическую карьеру. Другие усмехались: этому человеку дали порезвиться на длинном поводке, считая его нужным, а поймут, что уже не нужен, — тем же поводком и удавят.

В ноябре в Сети появился ролик, в котором бывшего зека Евгения Нужина, вернувшегося из украинского плена, убивают ударом кувалды по голове. Убивал, конечно, не сам Пригожин, а какие-то «вагнеровцы». И никто не объявил их в розыск за убийство. Пригожин дал одобрительный комментарий, которым рассчитывал, видимо, вызвать восторг у патриотически настроенных сограждан. Он еще не понимал, что уже заигрался. И вокруг него это тоже не очень понимали. Он, например, послал кувалду в подарок депутату Госдумы Сергею Миронову — и тот не придумал ничего лучше, чем фотографироваться с этим орудием, как папуас с бусами.

Евгений Пригожин. Фото: скрин видео

— Так проявлялась натура Пригожина, — объясняет Аббас Галлямов. — Он счел, что уже можно не сдерживаться. Попал под влияние общей пропагандистской истерики, ему казалось, что так и надо себя вести, чем ты радикальнее — тем лучше. Но выяснилось, что и элиты от его эскапад в шоке, и подавляющее большинство граждан. Путинская электоральная база ведь очень консервативна. Для нее политик — это такой, как Брежнев: скучный такой, порядок у него должен быть во всем, дисциплина, а не уголовщина. Люди боятся уголовников. Когда кто-то утверждает, что люди это любят, это ерунда. В феврале Пригожин попробует тот эпизод с кувалдой дезавуировать. Вагнеровцы выложат еще одно видео с казнью, а потом выяснится, что казнь была понарошку. Их главарь станет рассказывать, что, дескать, попавший в плен и вернувшийся боец — это герой и ценный кадр, принес полезную информацию. — До Пригожина дошло, что он перебрал, — объясняет ролик «Кувалда-2» Аббас Галлямов. — Он попытался перевести всё в шутку: дескать, не такие уж мы звери. Вообще-то у Пригожина был перед глазами пример, по которому он мог решить, что народ любит, чтобы побрутальнее. Помните, как Путин, тогда еще — будущий президент, вызвал народное обожание фразой насчет «мочить в сортире»? И потом все его шуточки ниже пояса народ цитировал с восторгом. У Пригожина с его бурным прошлым такого рода риторика звучит даже органичнее. Но тут он, уверен Аббас Галлямов, просчитался. — У Путина, помимо этого, был образ такого чекиста и государственника. А если ты уголовную риторику ты делаешь мейнстримом, то не удивляйся, что останешься без поддержки, — объясняет политтехнолог. — Патриотическая составляющая в образе Пригожина вторична, сам образ, то, что передается визуальными средствами, всё его поведение, его жестикуляция, высокомерная и угрюмая физиономия, это всё, скорее, из образа уголовного. Электорально значимого числа людей, которым это может понравиться, не существует. Подавляющее большинство, в том числе и мужики, в том числе и патриоты, не любят уголовщину. Если брать патриотически настроенных людей, то им больше по душе, скорее, иерархичность, государственничество, какие демонстрирует, например, Стрелков.

По другой версии, Пригожин пытался занять место, пустующее после смерти Владимира Жириновского. Он как бы работает на тех, кто пойдет голосовать «по приколу».

Если это правда, то он тем более выбрал неправильную манеру поведения. — На самом деле, последние десятилетия «по приколу» голосовали не больше 6-7% людей, которые просто не относились к политике всерьез, не воспринимали ее как способ решения своих проблем, — объясняет Аббас Галлямов. — Жириновский для них был шоуменом. В нем была своего рода игра. Его невозможно было представить реально кого-то убивающим. А тут — образ реального мясника.

Валерий Герасимов. Фото: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

В декабре вместо генерала Суровикина командовать российской группировкой в Украине стал глава Генштаба Валерий Герасимов. И образ Пригожина явно начал тускнеть. Правда, сам он тогда этого, видимо, не замечал, продолжая выступать в стиле «то, что сделал предъявитель сего». «Вагнеровцы», которые с лета бились под Бахмутом в составе группировки, превосходящей силы ВСУ в пять раз, в декабре записали обращение к Валерию Герасимову с жалобой на нехватку боеприпасов: «Ты пидор и черт ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем. Мы хотим снаряды, мы хотим тут разъебать всех, мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты, помоги нам наконец». Тогда же, в декабре, Пригожин решил оценить, как изливает душу в Телеграме Дмитрий Медведев. На минуточку, первый зампред Военно-промышленной комиссии и зампред Совета безопасности РФ. Его текст Пригожин назвал «эротическими фантазиями». В декабре же «Важные истории» рассказали, что

Пригожин разругался с ближайшим другом президента со времен кооператив «Озеро» Юрием Ковальчуком и даже с замглавы президентской администрации Сергеем Кириенко.

Короче говоря — зарвался. — Дальше он уже просто решил, что взял бога за бороду, — считает Аббас Галлямов. — Тут все амбиции и полезли. До какого-то момента он себя контролировал, а тут перестал. В итоге Пригожин стал для Путина слишком обременительной фигурой. Вреда от него стало больше, чем пользы. В январе Минобороны РФ объявило о взятии города Соледара под Бахмутом, не упомянув ЧВК Вагнера. Пригожин возмутился, что у него хотят «украсть победу», хотят «принизить заслуги» его бойцов. Свара между поваром и армией дошла до того, что пресс-секретарю президента пришлось ее комментировать. Дмитрий Песков назвал ее «продукцией информационных манипуляций». Вагнеровцы не унимались, теперь близкий к ним телеграм-канал GreyZone назвал командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова «ссыкливой сукой» и «пидором», которого пора бы «задвухсотить».

Рустам Мурадов. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

— Пригожин начал ссорить Путина с военными, а те и так были недовольны тем, как бездарно идет война, причем бездарно именно с точки зрения политических решений, — отмечает Аббас Галлямов. — Они-то кровь проливают, а тут какой-то «путинский повар» о них ноги вытирает. Людей, которые пошли жаловаться на Пригожина, стало так много, что негатив мог обернуться против самого Путина. К тому же выяснилось, что воюют пригожинские не лучше, чем обычная армия, только хвалится и создает проблемы. И чего ради его терпеть? Сейчас Пригожин продолжает критиковать Минобороны, но смысла для него в этом уже, видимо нет. Он сам выступил по поводу боеприпасов, пресс-служба его компании опубликовала его «звуковое письмо»: «Говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, остаются не решенными». Здесь он уже понимает, что ссора с армией как таковой не в его интересах, и делает реверанс в сторону простых «офицеров в воинских штабах на различных должностях»: они «помогают, чем могут, помогают изо всех сил, стараются, упираются, иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы», но при этом «кивают наверх», где у Пригожина «непростые отношения». — Посмотрите, как запел Пригожин, — замечает Аббас Галлямов. — И это — тем же людям, которых он еще вчера оскорблял. Но заканчивает повар все-таки выпадом в адрес министра обороны: «Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете с золотой посуды и отправляете дочек отдыхать по Дубаям, когда русский солдат гибнет на фронте». В Минобороны, вопреки обыкновению, на это заявление Пригожина все-таки ответили. Сказали, что оно экзальтированное и «не соответствует действительности».