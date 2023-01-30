ЧОП со смыком

Недавно в «Дойче Велле» был опубликован материал о том, что частное охранное предприятие «ГардСервис» может вскоре превратиться в белорусский аналог ЧВК «Вагнер». Источник информации — бывший офицер спецназа Валерий Сахащик. Материал называется «В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера?» — именно так, с вопросительным знаком. Это правильно, потому что вероятность создания такой ЧВК — как в анекдоте про блондинку на экзамене, которая на вопрос о вероятности встречи с динозавром на улице отвечает: «Вероятность — 50 процентов. Можно встретить, а можно не встретить». Так и с ЧВК — может появиться, а может и не появиться. Но пока «ГардСервис» больше похож на бизнес-проект, связанный с большими деньгами и большими чиновниками.

Охранное предприятие «Спецназ» Особенность белорусской «силовой экономики» в том, что частных охранных предприятий как бизнеса там не было никогда. В то время как в России ЧОПы плодились, как валютные обменники и аптеки, в Беларуси их и близко не было. Человек в униформе — собственность государства, а не какой-нибудь частной компании. Всё это жестко регулируется законом «Об охранной деятельности» и указом Лукашенко «О мерах по совершенствованию охранной деятельности». Согласно закону, заниматься охранной деятельностью имеют право силовые структуры — служба безопасности Лукашенко, Министерства обороны и внутренних дел, МЧС и КГБ, Погранкомитет и таможенные органы, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Кроме того, Белорусской железной дороге и Департаменту гражданской авиации разрешено сопровождение и охрана грузов. Некоторым министерствам также разрешено иметь военизированную охрану. Не министерствам культуры или образования, разумеется, а тем, в структуре которых есть организации, чья работа связана с взрывчатыми веществами (Министерство природных ресурсов с его «Белгеологией» или Министерство архитектуры и строительства с «Доломитом» и «Гранитом»). И всё. Частникам — подвинуться на краешек и не отсвечивать. Конечно, у частных фирм может быть своя охрана объектов или сотрудников. Но только внутри компании. Охрана как бизнес, как основной вид коммерческой деятельности в Беларуси всегда была под запретом. Хотя мечта о ЧОПе как о безбрежном поле, на котором растут деньги и возможности, волновала умы силовиков еще в девяностые.

Бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Сиваков. Фото: Wikimedia

В конце девяностых тогдашний командующий внутренними войсками, а позже министр внутренних дел Юрий Сиваков хотел создать ЧОП на базе внутренних войск. Для начала он создал общественное объединение — ассоциацию ветеранов спецназа «Честь». Из «Чести» и планировалось набирать кадры для первого негосударственного частного охранного предприятия. Но проект был зарублен на корню тогдашним командиром антитеррористического спецподразделения МВД «Алмаз» Владимиром Наумовым.

Дело в том, что в те времена именно «Алмаз», будучи официально спецназом МВД и антитеррористическим подразделением, де-факто выполнял функции ЧОП.

Бойцов нанимали неофициально для охраны людей или сопровождения особо ценных грузов, рассчитывались наличными.

Это был весьма денежный бизнес и для Наумова, и для «алмазовцев», и отдавать такой кусок пирога внутренним войскам они вовсе не хотели. Возможно, именно тогда и началась вражда Сивакова и Наумова. Сиваков тогда вместо ЧОПа создал бригаду спецназа внутренних войск — он же СОБР (на базе части 3214), печально известный причастностью к похищениям политических оппонентов Лукашенко. Эта бригада начала всячески конкурировать с «Алмазом» и в конце концов оттеснила его на второстепенные позиции. По иронии судьбы, Владимир Наумов в начале века сменил Юрия Сивакова на посту министра внутренних дел, а потом — по еще большей иронии, переходящей в сарказм, оба оказались в первом санкционном списке Евросоюза и США как причастные к убийствам оппозиционных политиков. В том же списке числятся еще двое: Дмитрий Павличенко, командир той самой части 3214, на базе которой вместо первого белорусского ЧОПа оказался «эскадрон смерти», и бывший госсекретарь совбеза и генпрокурор Виктор Шейман (именно с ним связывают уже ставшую скандально известной фирму «ГардСервис»).

Бойцы СПБТ «Алмаз». Фото: Беларусь сегодня

Рожденный на ниве контрабанды О «ГардСервисе» в Беларуси заговорили в июне 2020 года. 18 июня, в промежутке между арестом самого популярного кандидата в президенты Виктора Бабарико и массовыми протестами после президентских выборов, на официальном правовом портале появился указ Александра Лукашенко «Об оказании охранных услуг». Согласно указу, ООО «ГардСервис» разрешается оказывать охранные услуги, которые всегда были прерогативой государственных служб: охранять объекты, перевозить и охранять имущество, сопровождать товары и транспортные средства. А главное, «ГардСервису» разрешается приобретать, хранить и передавать в собственность сотрудникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы. Сотрудники имеют право применять оружие, спецсредства и физическую силу. Новость эта вызвала совершенно очевидную реакцию: Лукашенко так страшно перед 9 августа, что он готов раздавать оружие гражданским, создавать ЧОПы, принадлежащие надежным людям, и вохру, неподконтрольную госструктурам, которые могут и предать. Кстати, никто до сих пор так и не узнал, не было ли среди многочисленных парней в балаклавах, крушивших ребра демонстрантам, работников частного охранного предприятия «ГардСервис». По данным сервиса проверки контрагентов kartoteka.by, учредителем и владельцем ООО «ГардСервис» стала не менее скандальная компания «Глобалкастом» со слоганом «Безупречная таможенная логистика».

В 2017 году эта фирма упоминалась в расследовании РБК «Победа над устрицами: таможня раскрыла крупнейшую схему ввоза санкционки».

Там речь шла о контрабанде в Россию европейских «невъездных» продуктов и назывались три главных белорусских поставщика: РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» и ООО «Глобалкастом». Именно эти три компании занимались «перебивкой» маркировок страны происхождения на санкционных товарах, которые затем попадали в Россию уже как белорусские, поставляемые в пределах ЕАЭС. Белорусские креветки стали мемом, а Федеральная таможенная служба насчитала за два с половиной года (с начала 2015-го до середины 2017-го) 125 миллионов долларов, переведенных трем белорусским компаниям только за плодоовощную продукцию. В эту сумму даже прибыль от креветок не вошла. После публикации расследования РБК «Глобалкастом» сделал заявление: «ООО «Глобалкастом» не занимается поставками санкционной продукции в Российскую Федерацию, претензий со стороны контролирующих органов Российской Федерации не получало, равно как их не получали наши российские партнеры. В настоящее время компания продумывает меры по защите своей деловой репутации и опровержению ангажированной информации из статьи rbc.ru». В том же заявлении компания пишет о недобросовестных субъектах хозяйствования, которые действуют путем дискредитации в СМИ добросовестных белорусских контрагентов.

Пропускной пункт на белорусско-литовской границе. Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Тем не менее достаточно открыть официальный сайт Россельхознадзора, чтобы увидеть упоминания «Глобалкастом» в связи с поставками продуктов с фальсифицированными сопроводительными документами. Например, сыр «Мильдзитер» и «Российский классический», отгружаемые ООО «Глобалкастом» под китайской торговой маркой Shandong Yuxin Bio-Tetch Co., Ltd, оказались вовсе не китайскими, и Россельхознадзор отозвал декларацию о соответствии. Еще раньше Россельхознадзор заявлял, что каждая поставка «сыроподобных продуктов» (словосочетание даже звучит страшно и неаппетитно) по фальсифицированным документам из Беларуси, произведенных якобы в Турции, Китае, Иране, была именно от «Глобалкастом». А в октябре 2017 года Россельхознадзор установил, что маркировочные этикетки «сыроподобных продуктов», по документам произведенных в Иране, Китае, Македонии, совершенно ничем не отличаются друг от друга и вообще идентичны украинским маркировкам. Разумеется, ввозил эти продукты «Глобалкастом».

Любопытно, что в 2018 году — уже после всех разоблачений Россельхознадзора и расследования РБК — компания получила лицензию на торговлю фруктами и овощами.

А в ноябре 2019 года учредила ООО «БелСекьюритиГрупп», которое через два месяца было переименовано в «ГардСервис». И если бы не специальный указ Лукашенко в июне 2020 года, разрешающий использование и применение оружия и частные охранные услуги, никто бы на появление нового субъекта хозяйствования и внимания не обратил. Но благодаря оружию и учредителю, «засветившемуся» в контрабанде санкционных продуктов, «ГардСервис» не мог не привлечь внимание. Директором первого белорусского ЧОПа стал Евгений Чанов — бывший офицер 5-й бригады спецназа Белорусских вооруженных сил, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. В то же самое время он был директором по безопасности ООО «Белгеопоиск» — компании, добывающей золото в Зимбабве и других африканских странах. Благодаря «Досье Пандоры» — международному журналистскому расследованию, которое велось два года силами 600 человек из 150 медиа, — стало известно, что именно Виктор Шейман, который при Лукашенко был и госсекретарем совбеза, и генеральным прокурором (не имея юридического образования), и управляющим делами, подписал в 2018 году с властями Зимбабве договор о создании совместной золотодобывающей компании Zim Goldfields. Чуть раньше его сын Сергей вместе с бизнесменом Александром Зингманом — почетным консулом Зимбабве в Беларуси — создали на Сейшелах компанию Midlands Goldfields Foundation. По данным «Досье Пандоры», именно отец и сын Шейманы — главные бенефициары золотодобычи в Зимбабве. И, в принципе, что ЧОП, что ЧВК — Шейману вполне могло понадобиться собственное подразделение надежных вооруженных людей для охраны объектов в Зимбабве, Судане или той же Венесуэле, куда он регулярно ездил много лет для «развития экономического сотрудничества». Кстати, у Евгения Чанова забавное хобби: он рисует портреты российских артистов и публикует их в соцсетях на радость людям.

Евгений Чанов дарит портрет телеведущему Леониду Каневскому. Фото: соцсети

ЧОП — еще не ЧВК В августе 2020 года белорусам было не до изменений в уставе непонятного ЧОПа, которому сам Лукашенко разрешил применять оружие. Именно тогда произошла смена собственника, директора и адреса. Первоначально юридическим адресом «ГардСервиса» был бизнес-центр на Немиге 40 — в соседнем с «Глобалкастом» офисе. В сентябре адрес изменился на Карвата 85. Раньше там находился Центр специальной подготовки. Начальник центра Андрей Красовский еще в 2013 году в интервью государственной газете «СБ-Беларусь сегодня» объяснял, что главная задача структуры — специальная, огневая, физическая подготовка сотрудников и военнослужащих государственных органов. Также там тренировались и обучались иностранные военнослужащие из стран Африки, Ближнего Востока, Центральной Америки и Азии. Но теперь отлично оснащенная база отдана «ГардСервису». И это несомненный признак того, что у чиновников высокого ранга большие планы на эту фирму.

Ветеран афганской войны Александр Метла. Фото: Беларусь сегодня

Директором фирмы в августе 2020 года стал полковник в отставке Владимир Орех, а владельцем — близкий друг Виктора Шеймана Александр Метла. Корни этой дружбы — в Афганистане. Оба воевали там в середине восьмидесятых. Потом Виктор Шейман стал депутатом, а после первых президентских выборов — секретарем совбеза и, в сущности, вторым человеком в стране, доверенным лицом Лукашенко во всех непубличных сферах. Карьера бывшего политрука Александра Метлы была куда скромнее: в 1992 году уволился из армии, руководил транспортным предприятием в Бресте, занимался бизнесом. В 2002 году создал фонд «Память Афгана», в чьих мероприятиях регулярно принимал участие Виктор Шейман, а в 2005 году — историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Там тоже бывали и Виктор Шейман, и Александр Лукашенко. Кстати, директором «Линии Сталина» Метла является до сих пор. Просто еще до кучи прикупил ЧОП, чтоб было? Или вообще не знает, что является владельцем ЧОПа? Это вовсе не попытка иронии. Дело в том, что еще в 2013 году благодаря «Панамскому архиву» выяснилось, что на имя директора «Линии Сталина» зарегистрирована офшорная фирма Interforest Corp на Виргинских островах. Юридический адрес совпадает с домашним адресом Метлы.

Когда с Метлой связались журналисты, директор «Линии Сталина» сказал, что это сделали третьи лица, а сам он ничего об этом не знал.

Офицерское прошлое Сахащика практически безупречно: в девяностые он был командиром 38-й десантно-штурмовой бригады. «Вандербильдихой» для него был Дмитрий Павличенко, командир части 3214 спецназа МВД: дело в том, что внутренние войска снабжались по высшему разряду, а брестская бригада армейского спецназа донашивала советское. И когда во внутренних войсках появились квалификационные испытания — сдача на «краповые береты», Сахащик придумал то же самое для своей бригады и даже символ — черную лису. В 2002 году уволился в запас, работал в частных компаниях, потом уехал в Польшу и создал успешную строительную фирму SK-BUD&SAHATY. Строил в России, Беларуси, Украине, ОАЭ и других странах.

Валерий Сахащик. Фото: Беларусь сегодня

На сегодняшний день ЧОП «ГардСервис» имеет регистрацию, адрес, базу, директора, но у фирмы, которая, по логике вещей, занимается зарабатыванием денег охраной, нет даже своего сайта. Значит, охранные услуги фирмам и людям — это всё-таки не основной профиль деятельности. Кстати, в архивах сайтов по поиску работы я нашла одну вакансию, которую предлагал «ГардСервис». ЧОП искал охранника в марте 2021 года. Из требований — служба в армии или органах внутренних дел, соответствие требованиям закона «Об охранной деятельности». Обязанности — охрана объектов, имущества заказчика, контроль за системами охраны. Вроде всё по профилю. Но обещанная зарплата — от 640 до 1080 белорусских рублей (225–375 евро). А в целом на рынке труда зарплата охранника — от 1100 белорусских рублей. Предлагаемая же «ГардСервисом» — это зарплата сторожа или вахтера, явно не для крепких парней с правом ношения оружия. Так что, вероятнее всего, «ГардСервис» искал как раз-таки вахтера, поднимающего шлагбаум на КПП, или ночного сторожа. А охранников набирали совершенно иными способами, без открытия вакансий и на другие зарплаты. Мне удалось коротко пообщаться с одним из сотрудников «ГардСервиса». Он поднял на смех версию о будущей ЧВК для участия в войне и посоветовал не искать черную кошку в черной комнате, а политические интересы там, где правит бал коммерция. И еще — что «ГардСервис» спокойно работает с 2019 года, с момента регистрации, и занимается пока охраной объектов управления делами Лукашенко, а в перспективе — зарабатыванием денег на охране активов того же управления делами в Зимбабве, Судане, Венесуэле и других странах, а с выборами 2020 года и тем более с войной появление ЧОПа вообще никак не связано. Объяснение выглядит вполне логичным, тем более что все, кто говорил и писал о создании ЧВК на базе «ГардСервиса», ссылались только на одного человека — бывшего офицера-спецназовца Валерия Сахащика, ныне живущего в Польше, ведущего строительный бизнес и недавно присоединившегося к офису Светланы Тихановской в качестве советника по вопросам обороны и безопасности. Однако в качестве источника информации он не надежнее, чем весенний лед.

Когда Сахащик появился в окружении Тихановской, провластные медиа тут же распространили информацию о том, что у него есть российский паспорт. В ответ бывший комбриг начал лукавить. Сначала он сказал, что ничего не помнит про это и вообще паспорт ему прислали по почте (тут любой гражданин России может с полным правом сказать, что веры человеку, столь неуклюже врущему, быть не может). Потом — что паспорт есть, но он им не пользуется. Потом — что с российским паспортом просто удобнее было ездить на Ближний Восток. Кстати, паспорт был выдан в Калининграде. А на странице фирмы Валерия Сахащика SK-BUD&SAHATY Вконтакте есть подпись к фотографии от 21 апреля 2021 года: «Этой бандой мы строили в РБ, РФ и ОАЭ с 2007 года. От Погранинститута ФСБ России в Калининграде до вилл шейхов Абу-Даби и Дубая». Подряд от ФСБ — еще одна причина недоверия в белорусском обществе к Валерию Сахащику как источнику правдивой информации.

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