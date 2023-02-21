«Я жив и здоров». Чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов опубликовал первое видео спустя более двух месяцев после своей пропажи

Чеченский блогер и критик главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов, который накануне, 20 февраля, вышел на связь с правозащитниками, записал первое спустя более двух месяцев после своей пропажи видео на YoutTube под названием «Возвращение».

В нем он сначала рассказывает о смерти Абдула-Керима Эдилова, назвав его «няней» трех сыновей Кадырова.