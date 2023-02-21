«Я жив и здоров». Чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов опубликовал первое видео спустя более двух месяцев после своей пропажи

Чеченский блогер и критик главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов, который накануне, 20 февраля, вышел на связь с правозащитниками, записал первое спустя более двух месяцев после своей пропажи видео на YoutTube под названием «Возвращение».
В нем он сначала рассказывает о смерти Абдула-Керима Эдилова, назвав его «няней» трех сыновей Кадырова.
«И когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдул-Керим на радостях <…> выложил мою фотографию и подписал словами "утилизирован". Представляете, какая ирония судьбы. Сейчас сам Абдул-Керим оказался "утилизирован".
А я жив и здоров», — рассказал Абдурахманов.
Он также заявил, что «соскучился» по блогерской деятельности, однако не раскрывает подробности своей пропажи.
Накануне, 20 февраля, в правозащитной ассоциации «Вайфонд» рассказали «Новой газете Европа», что Абдурахманов связался с представителями диаспоры в Швеции и сообщил, что жив. Где именно он находится, правозащитники не знают.
3 декабря прошлого года стало известно, что Абдурахманов и его брат, живущие в Швеции, пропали. «Радио Свобода» утверждало, что Абдурахманова застрелили в Швеции в ночь с 1 на 2 декабря. 10 декабря представитель Высшего земельного суда в Мюнхене Лоран Лафлер заявил, что Абдурахманов, проходящий в суде свидетелем по делу о покушении на его младшего брата, жив и должен дать показания в ходе процесса.