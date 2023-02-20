«Скоро его все увидят»: пропавший в декабре чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов вышел на связь с правозащитниками

Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов связался с представителями диаспоры в Швеции и сообщил, что жив. Об этом «Новой газете Европа» рассказали в правозащитной ассоциации «Вайфонд».

«Мы не знаем, где именно он находится, но сегодня он сам вышел с нами на связь, позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты, и разрешил объявить, что он жив», — рассказал представитель ассоциации, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

«Пока у нас нет никакой информации [об обстоятельствах его исчезновения], предполагаем, что он вряд ли сам может сейчас что-то комментировать из-за секретности, — добавили в организации. — Он жив и весел. Скоро его все увидят, думаю, он сам со всеми выйдет на связь».

3 декабря 2022 года стало известно, что Абдурахманов и его брат, живущие в Швеции, пропали. «Радио Свобода» утверждало, что Абдурахманова застрелили в Швеции в ночь с 1 на 2 декабря. 10 декабря представитель Высшего земельного суда в Мюнхене Лоран Лафлер заявил, что Абдурахманов, проходящий в суде свидетелем по делу о покушении на его младшего брата, жив и должен дать показания в ходе процесса.

В «Вайфонде» уточнили, что на тот момент Абдурахманов уже дал все необходимые показания и больше в суд не вызывался.

Издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на пресс-службу правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом сообщало, что Абдурахманов находится под защитой шведской полиции.