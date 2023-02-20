Мундепа Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, поставили на профучет в колонии как «склонного к побегу»

Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по статье о «фейках» о российской армии, поставили на профучет в исправительной колонии №2 в Покрове как «склонного к побегу», сообщается в телеграм-канале поддержки Горинова.
«Алексей в [колонии ИК-2] в Покрове, всем передает привет. Чувствует себя неплохо, бодр и позитивен несмотря на то, что поставлен на профучет как склонный к побегу из мест заключения», — заявили адвокаты политика.
На профучет мундепа поставили после перевода его обратно в колонию из больницы, куда он попал в середине декабря после неоднократных жалоб на плохое самочувствие, говорится в сообщении. Что стало причиной постановки Горинова на профучет, ему не объяснили, обосновав это наличием «оперативной информацией», добавили его сторонники.
Как следует из сообщения, каждые два часа к Горинову приходят сотрудники, которые под видеорегистратор проверяют его местонахождение в колонии, в том числе в ночное время.
В июле Горинова приговорили к семи годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор на месяц. По версии обвинения, 15 марта Горинов и глава московского муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время заседания Совета депутатов допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ».
Горинов назвал «спецоперацию» в Украине «войной» и говорил о гибели украинских детей. Гособвинение считает, что это противоречит официальной информации Минобороны РФ.
Российские правозащитники предложили Европарламенту обменять Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим».
Помимо этого, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) призвала освободить мундепа — это первое заключение ООН по поводу конкретного случая репрессий за антивоенные высказывания.