Мундепа Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, поставили на профучет в колонии как «склонного к побегу»

Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по статье о «фейках» о российской армии, поставили на профучет в исправительной колонии №2 в Покрове как «склонного к побегу», сообщается в телеграм-канале поддержки Горинова.

«Алексей в [колонии ИК-2] в Покрове, всем передает привет. Чувствует себя неплохо, бодр и позитивен несмотря на то, что поставлен на профучет как склонный к побегу из мест заключения», — заявили адвокаты политика.

На профучет мундепа поставили после перевода его обратно в колонию из больницы, куда он попал в середине декабря после неоднократных жалоб на плохое самочувствие, говорится в сообщении. Что стало причиной постановки Горинова на профучет, ему не объяснили, обосновав это наличием «оперативной информацией», добавили его сторонники.

Как следует из сообщения, каждые два часа к Горинову приходят сотрудники, которые под видеорегистратор проверяют его местонахождение в колонии, в том числе в ночное время.