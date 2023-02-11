Российские правозащитники предложили Европарламенту обменять осужденного мундепа Горинова на задержанных в Европе за шпионаж россиян

Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» написала обращение к депутатам Европейского парламента с предложением обменять осужденного на семь лет муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим». Документ «Новой газете Европа» передала Елена Котеночкина — мундеп, которая проходит с Гориновым по одному делу.
Скриншот: обращение Инициативной группы Сахаровского движения
Авторы обращения отмечают, что отбор людей для обмена — «заведомо несправедливость», но считают, что нужно в первую очередь обратить внимание на Горинова из-за его состояния здоровья.
«У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым»
, — говорится в письме.
Авторы обращения предлагают обменять Горинова на, например, арестованного 3 января в Риге по подозрению в шпионаже шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.
Глава инициативной группы Лев Пономарев в разговоре с корреспонденткой «Новой газеты Европа» заявил, что обмен, скорее всего, будет неравноценным — российская сторона может потребовать в обмен на Горинова десятки людей.
«На войне в Украине люди убивают друг друга, но, тем не менее, находят возможность обмениваться пленными. Есть люди, которые Россия очевидно хочет вернуть себе. У нас нет сомнений — там десятки, если не сотни задержанных за шпионаж. <…>
Потенциал для обмена определенно есть. Есть и прецеденты — недавно меняли Грайнер на Бута.
В этом письме мы, конечно, выделяем Алексея. Но если первый обмен произойдет, то можно будет думать и о втором, и о третьем», — также сказал Пономарев.
Ранее 34 депутата Европарламента написали письмо поддержки Горинову.
«Вы не забыты и вы не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны. Ваша энергия побуждает нас объединиться и и поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной», — говорилось в письме.
В июле Горинова приговорили к семи годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор на месяц. По версии обвинения, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время заседания Совета депутатов допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ».
Горинов назвал «спецоперацию» в Украине «войной» и говорил о гибели украинских детей. Гособвинение считает, что это противоречит официальной информации Минобороны РФ.