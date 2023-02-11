Российские правозащитники предложили Европарламенту обменять осужденного мундепа Горинова на задержанных в Европе за шпионаж россиян

Инициативная группа Сахаровского движения «Мир. Прогресс. Права человека» написала обращение к депутатам Европейского парламента с предложением обменять осужденного на семь лет муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим». Документ «Новой газете Европа» передала Елена Котеночкина — мундеп, которая проходит с Гориновым по одному делу.

Скриншот: обращение Инициативной группы Сахаровского движения

Авторы обращения отмечают, что отбор людей для обмена — «заведомо несправедливость», но считают, что нужно в первую очередь обратить внимание на Горинова из-за его состояния здоровья.

«У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым»

, — говорится в письме. Авторы обращения предлагают обменять Горинова на, например, арестованного 3 января в Риге по подозрению в шпионаже шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Глава инициативной группы Лев Пономарев в разговоре с корреспонденткой «Новой газеты Европа» заявил, что обмен, скорее всего, будет неравноценным — российская сторона может потребовать в обмен на Горинова десятки людей. «На войне в Украине люди убивают друг друга, но, тем не менее, находят возможность обмениваться пленными. Есть люди, которые Россия очевидно хочет вернуть себе. У нас нет сомнений — там десятки, если не сотни задержанных за шпионаж. <…>

Потенциал для обмена определенно есть. Есть и прецеденты — недавно меняли Грайнер на Бута.

В этом письме мы, конечно, выделяем Алексея. Но если первый обмен произойдет, то можно будет думать и о втором, и о третьем», — также сказал Пономарев.