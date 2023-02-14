ООН призвала освободить осужденного на 7 лет по делу о «фейках» мундепа Горинова

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) призвала освободить муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
В организации заявили, что российские власти нарушили в отношении заключенного шесть статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах. В ООН считают, что Горинова преследуют из-за реализации прав на свободу слова и участие в политической жизни.
Рабочая группа потребовала от российских властей провести справедливое расследование и принять меры в отношении тех людей, которые ответcтвенны за лишение мундепа свободы.
Как отметили в ООН, антивоенные высказывания попадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах. «Запрет такого рода высказываний перевернул бы Пакт с ног на голову, особенно статью 20(1), согласно которой „любая пропаганда войны запрещается законом“», — говорится в документе.
Это первое заключение ООН по поводу конкретного случая репрессий за антивоенные высказывания, отмечает «ОВД-Инфо».
Ранее российские правозащитники предложили Европарламенту обменять Горинова на задержанных в Европе «пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим».
Авторы обращения отмечают, что отбор людей для обмена — «заведомо несправедливость», но считают, что нужно в первую очередь обратить внимание на Горинова из-за его состояния здоровья.
«У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым», — говорится в письме.
В июле Горинова приговорили к семи годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор на месяц. По версии обвинения, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время заседания Совета депутатов допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ».
Горинов назвал «спецоперацию» в Украине «войной» и говорил о гибели украинских детей. Гособвинение считает, что это противоречит официальной информации Минобороны РФ.