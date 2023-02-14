ООН призвала освободить осужденного на 7 лет по делу о «фейках» мундепа Горинова

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) призвала освободить муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В организации заявили, что российские власти нарушили в отношении заключенного шесть статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах. В ООН считают, что Горинова преследуют из-за реализации прав на свободу слова и участие в политической жизни.

Рабочая группа потребовала от российских властей провести справедливое расследование и принять меры в отношении тех людей, которые ответcтвенны за лишение мундепа свободы.

Как отметили в ООН, антивоенные высказывания попадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах. «Запрет такого рода высказываний перевернул бы Пакт с ног на голову, особенно статью 20(1), согласно которой „любая пропаганда войны запрещается законом“», — говорится в документе.

Это первое заключение ООН по поводу конкретного случая репрессий за антивоенные высказывания, отмечает «ОВД-Инфо».