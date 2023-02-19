Для «врагов России» наступят печатные последствия

Валентина Матвиенко, еще совсем недавно выступавшая за переговоры с Украиной «без всяких условий», заявила о необходимости «маркировать вражьи каналы, как это делают с иноагентами», чтобы «люди понимали, кто за этим стоит». Роскомнадзор сообщил, что предложение пока официально «не поступило», когда поступит, «оно будет рассмотрено». Ответ Роскомнадзора, разумеется, неприемлем. Такое впечатление, что пресс-секретарь ведомства перепутал доносчицу-пенсионерку из Воркуты и спикера Совета Федерации — на минуточку, третьего человека в государстве российском. Дабы исправить эту жуткую оплошность, мы в «Новой газете Европа» — вперед Роскомнадзора — уже рассмотрели идею Валентины Ивановны и готовы предложить свою систему маркировки. Для начала определимся в терминах. Значок — звучит несерьезно, лейбл — иностранно, плашка — бюрократизм. Русское государство сейчас направляется к своим корням, так что правильное слово здесь — «печать». Так мы и будем «опечатывать» вражеские телеграм-каналы, сообразно типу их разрушительного контента.

Набор печатей мы предложим следующий:

Печать Содома. Иллюстрация: «Новая газета Европа»

1. Печать Содома Самое простое. Если сотрудник Роскомнадзора или замещающая его на рабочем месте нейросеть с каким-нибудь роскошным наименованием типа «Кабан» («Вепрь», увы, уже занят) заходит в телеграм-канал и забивает в поиск «геи» и «лесбиянки» (отдельно)… и находит искомые слова, то канал немедленно получает печать Содома. Не имеет значения, в каком контексте использованы слова: само употребление нейтральных выражений вместо должного «содомиты» ведет к скрытой (или открытой) пропаганде нетрадиционных ценностей. Внешний вид печати: фаллический символ из соли в огненном кругу.

Печать Подхрюкивающих Подсвинков. Иллюстрация: «Новая газета Европа»

2. Печать Подхрюкивающих Подсвинков Личная печать, распространяемая Советом Безопасности Российской Федерации. Конкретика в данном случае не важна, равно как и какие-либо зафиксированные нормы. Все необходимые пояснения будут даны, разумеется, в телеграм-канале «Дмитрий Медведев», в классической экспрессивной форме. Внешний вид печати: крупный план подхрюкивающего подсвинка, розового и довольно румяного.

Печать Нацизма. Иллюстрация: «Новая газета Европа»

3. Печать Нацизма Постановка данной печати требует уже комплексной работы. Сотрудник (или замещающая его нейросеть) должны провести анализ постов в телеграм-канале и определить, содержится ли там какая-либо критика действий Российской Федерации в любой сфере. Если да, то на канал налагается печать: ведь всем известно, что нацисты — это вовсе не те, кто поддерживают Гитлера или идеи расового превосходства. Нацисты — это те, кто сомневаются в святости политического руководства России. И тот факт, что печать нацизма по итогу окажется наложена на все телеграм-каналы без исключения, включая и патриотический сектор, не должен остановить блюстителей — в таком мире мы живем, к сожалению, окружены, но не сломлены. Внешний вид печати: желтая звезда за колючей проволокой.

Печать Вредителя. Иллюстрация: «Новая газета Европа»

4. Печать Вредителя Печать для двойных агентов: тех, кто вроде бы поддерживают действия России, но постоянно их критикуют, причем даже в завуалированной форме. Подходит для неполитических каналов, которые по какому-то странному стечению обстоятельств не прошли по печати нацизма. Решение о присвоении печати принимается по личному ощущению сотрудника (или нейросети). Таким образом не будут упущены вредные телеграм-каналы культурной, кулинарной, фитнес- или любой другой направленности. Внешний вид печати: маленький жучок, которого давит сапог бравого сотрудника органов.

Печать Сатаниста. Иллюстрация: «Новая газета Европа»

5. Печать Сатаниста Самая страшная из всех печатей. Иноагенство или «нежелательность» — ничто рядом с тем, что означает эта печать. Порядок ее появления не установлен — должны быть слухи, слухи, слухи, и ничего, кроме слухов. Личная печать Верховного руководства страны; она ставится на те телеграм-каналы, совершающие главное преступление, на которое вообще может пойти человек, пишущий по-русски. А именно — употребить словосочетание «родитель 1 и родитель 2». Внешний вид печати: оскал Люцифера.

Данного набора печатей должно хватить на первое время. По мере развития социально-политической сферы России, вероятно, будут добавлены новые варианты. В дальнейшем планируется переход от маркировки типом «печать» к маркировке типа «клеймо»: печати будут выжигаться прямо на лбах людей, которые выражают взгляды, соответствующие содержанию выжигаемой печати. А до тех, кто успел, так сказать, предать свою родину и смыться, — ничего, до всех дотянется длинная рука людей, профессионально обученных смотрению на шпили.