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Славься, убожество!

Вече русское придумало, что слова иноземные не дозволено молвить. Иная дума уродилась у нас

Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Указ нужный огласило вече русское: господа вятшие разумели, что от нехристианских изречений да нареканий требно охранять речь русскую. Указ пресловущий есть скаредный указ, ибо глагол «государь» требно глаголить «господарь», а клич «гойда» от басурманого «айда», а «президент» от латинского «praesidens» начало берёт. Разве же латиняне — собратия во Христе наши, дабы емати глаголы у них-то?

Желая детель разводить, детель скаредную и поганую, вече деяти вещи студные, вещи лихие, дурные, не требные. Возъ дела деять уродские, луче бы взяти они да и вывели, да и похоронили указы худые, да и позволите глаголить каждому як ему вздумается, як Бог на душу положит, дабы свободь каждого, даже и низкого людина, поругана не была.

Свободь глаголить чисто, по жажде внутренней, вне покорения указам скаредным и юродивым, есть свободь жить и дыхати для каждого достойного мужа и/или жены.

Без свободь глаголить як сами разумеют, мужи и жены озлобятся и лукавить примутся, и державе худо сделается от неустроения в головах людских. 

Указ надобно осудити, укорити и подвигнути, а огласивших его мужей лишить мест и властей, усечь перед очами всех людей непосрамленных, дабы не деяти более безмудрие таковое, и помышляти они отныне челом и головами своими, а не задами да ненасытностью.

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