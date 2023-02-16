Указ нужный огласило вече русское: господа вятшие разумели, что от нехристианских изречений да нареканий требно охранять речь русскую. Указ пресловущий есть скаредный указ, ибо глагол «государь» требно глаголить «господарь», а клич «гойда» от басурманого «айда», а «президент» от латинского «praesidens» начало берёт. Разве же латиняне — собратия во Христе наши, дабы емати глаголы у них-то?

Желая детель разводить, детель скаредную и поганую, вече деяти вещи студные, вещи лихие, дурные, не требные. Возъ дела деять уродские, луче бы взяти они да и вывели, да и похоронили указы худые, да и позволите глаголить каждому як ему вздумается, як Бог на душу положит, дабы свободь каждого, даже и низкого людина, поругана не была.

Свободь глаголить чисто, по жажде внутренней, вне покорения указам скаредным и юродивым, есть свободь жить и дыхати для каждого достойного мужа и/или жены.