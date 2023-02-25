Откройте, инквизиция!

Геополитическая обстановка продолжает накаляться: кольцо врагов вокруг России всё плотнее. Помимо внешних (НАТО) и внутренних (предатели) возникло новое измерение врагов — враги духовные. Невидимые глазу бесы, демоны и ЛГБТ-суккубы, засылаемые в страну из-за кордона, чья цель — разложить и поработить морально героев, кто твердо (пока) стоит на защите нашей святой родины. Первый шаг в обороне от них уже сделан: московское управление МВД заказало 111 «походных бронепанелей» с молитвами и иконами. Иконы с изображениями «Георгия Победоносца», «Архангела Михаила» и «Казанской иконы Божией Матери» необходимо поместить в рамки, которые должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь, — говорится в запросе. Мера правильная, но недостаточная. Бронеиконы замедлят, но не остановят наступление темных сил. И в самом ближайшем будущем полицейским могут потребоваться новые элементы защиты. Прозреваем, как вскоре станет выглядеть патруль, стерегущий московские улицы.

Специальный отряд полиции, оснащенный по последнему слову духовной защиты, состоит из: Средства передвижения — бронемашины модели «Чудотворец», совмещенной по функциям с автозаком и одновременно оснащенной средствами противодействия уличным беспорядкам; Оперативных сотрудников, экипированных в модель снаряжения «Затворник» для пресечения правонарушений, в том числе духовных; Боевого священника, поддерживающего боевой дух оперативных сотрудников и готового в случае чего провести экстренный обряд экзорцизма и/или обратить митингующих в бегство молитвой; Дрона модели «Серафим»; Портативного переносного храма «Афон» для экстренных экзорцизмов и прочих духовных процедур. 1. Бронемашина «Чудотворец»

Иллюстрация: «Новая газета Европа»

Бронированное средство передвижения, оборудованное водяными пушками спереди и большим кузовом с решеткой и цепями для транспортировки взятых в плен / арестованных неверующих и иноверцев. На бока бронемашины нанесены одновременны тексты молив на церковнославянском и рунические надписи, призванные обеспечить надежную защиту одновременно христианских святых и старых русских языческих богов. На бампере и на лобовом стекле «Чудотворца» находятся те самые бронированные иконы с несколько измененными изображениями святых. Иконы современные и взяты из главного храма вооруженных сил России в парке «Патриот»: они изображают правителей России, держащих ракеты и танки наперевес, чем наводят искренний ужас на врагов, несогласных и прочих трансформеров.

Баллоны с запасами воды для водяных пушек находятся сверху бронемашины, и на баллоны нанесены православные кресты: в случае если святая вода в них заканчивается, освящение происходит автоматически.

Также сверху на «Чудотворце» закреплено черное простреленное в боях освященное (разумеется) огромное черное знамя с лозунгом «Православие или смерть».

Цепи от кузова «Чудотворца» довольно длинные — для того чтобы при избытке арестованных некоторых из них можно было приковывать к ним и тащить за машиной.

2. Экипировка «Затворник»

Иллюстрация: «Новая газета Европа»

Комбинезон с нанесенными поверх него текстами молитв на церковнославянском; на элементах брони — маленькие бронированные иконки и обереги. Дубинка стилизована в виде копья Георгия Победоносца с острым наконечником, а табельное оружие висит на поясе рядом с толстой походной Библией, которую также можно использовать в качестве холодного оружия. Навершие шлема представляет собой небольшой крест, который можно наклонить вперед и при атаке головой использовать как средство нападения. На поясе — отрезанная собачья голова (муляж), используемая вместо служебного удостоверения. 3. Боевой священник

Иллюстрация: «Новая газета Европа»

Священник — в полном облачении и в бронекомплекте поверх облачения. Он не столько повышает боевой дух полицейских в случае необходимости, но и готов оказать поддержку в наступлении: провести экстренный экзорцизм, зачитать атакующую молитву или даже вступить в дуэль с вражеским черным магом, членом одной из опаснейших сект: «либералы», «оппозиционеры», «гомосексуалы» и так далее. При нем всегда находится набор свечей, кадило, золотая Библия, запас святой воды, посох с большим крестом сверху.

На его шлеме, из-под которого выглядывает объемная борода, нарисован череп — символ готовности отдать жизнь за веру, царя и отечество.

Именно он носит с собой специальный чемоданчик, в случае необходимости превращающийся в портативный храм модели «Афон». 4. Дрон «Серафим»

Иллюстрация: «Новая газета Европа»

Дрон с шестью винтами имеет баллон и водяную пушку для заполнения святой водой и разбрызгивания ее в случае необходимости с высоты. Также способен сбрасывать листовки с текстами молитв прямо на головы ничего не подозревающих иноверцев и атеистов. Имеет динамик, через который способен синтезированным механическим голосом распевать церковные гимны и призывать врагов Отечества к немедленной сдаче в плен. 5. Портативный храм «Афон»

Иллюстрация: «Новая газета Европа»

Раскладывающийся из небольшого чемодана переносной портативный храм «Афон» превращается в настоящий боевой центр для проведения экстренных духовных процедур: экзорцизмов, освящения святой воды, чтения боевых молитв, начертания меловых кругов для ограничения доступа черной магии и так далее. В развернутом виде храм «Афон» — это 111 бронированных икон и 111 зажженных свечей по периметру, начертанный мелом круг и стол с небольшим алтарем посередине. Вся конструкция скреплена цепями. Боевой священник занимает позицию в центре, у стола (или прямо на столе, если ему необходимо возвышение), а далее использует два мощнейших динамика плюс динамик на дроне «Серафим» для донесения святых слов до подлых супостатов. Пока священник проводит атакующие процедуры, он должен находиться под защитой оперативных сотрудников и «Чудотворца».