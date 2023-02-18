Twitter отключит двухфакторную аутентификацию по СМС для пользователей без платной подписки

Соцсеть Twitter с 20 марта отключит возможность получать СМС в рамках двухфакторной аутентификации для пользователей без подписки Twitter Blue. Об этом сообщила служба поддержи соцсети.

«Мы больше не будем разрешать учетным записям регистрироваться для двухфакторной идентификации 2FA с помощью текстовых сообщений/SMS, если они не являются подписчиками Twitter Blue», — сказано в заявлении Twitter.

Пользователи, которые раньше получали СМС, но не были подписчикам Twitter Blue, смогут изменить настройки до 20 марта. При этом они смогут продолжать бесплатно пользоваться приложением для двухфакторной идентификации или ключом безопасности.

В Twitter заявили, что решили отменить бесплатные СМС, потому что ими часто пользовались мошенники. Также Илон Маск косвенно подтвердил, что они решились на изменения, так как «телекоммуникационные компании используют бот-аккаунты для рассылки CМС», а Twitter теряет на этом 60 млн долларов в год.