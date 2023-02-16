Жителя Липецкой области отправили в СИЗО по делу о финансировании украинского полка «Азов»

Управление ФСБ России по Липецкой области возбудило уголовное дело о финансировании украинского полка «Азов» в отношении местного жителя Даниила Клюки. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы суда, мужчину отправили в СИЗО-1 регионального УФСИН на два месяца.

Клюку обвинили по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Уголовное дело было возбуждено 10 февраля. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 18 октября Клюка, являясь сторонником антироссийских взглядов, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек «Азова». Деньги переводились для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниций и другого снаряжения на нужды украинской армии, утверждают следователи.

2 августа прошлого года Верховный суд России признал полк «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России.