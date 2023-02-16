Что произошло за ночь 16 февраля. Коротко

Идет уже 358-й день войны России против Украины. Ночью по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В городе Павлоград Днепропетровской области в результате атаки ВС РФ погиб один человек, семь пострадали, сообщил глава региона Сергей Лисак. По его словам, были также разрушены семь домов и повреждено промышленное предприятие. Глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры в регионе. Раненых и погибших нет, утверждает глава области.
В американском штате Алабама потерпел крушение вертолет Black Hawk. Американские СМИ пишут, что в результате погибли два члена экипажа. После крушения обломки транспорта сразу загорелись. На видео с места происшествия виден черный столб дыма, который поднимается над упавшим вертолетом. Прохожие и водители не пострадали.
Чеченские силовики увези задержанного в «Домодедово» Идриса Арсамикова в неизвестном направлении, передает Кризисная группа СК SOS. Правозащитники предполагают, что его отвезут в ОМВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам. Ранее сообщалось, что мужчину преследуют в родном регионе из-за гомосексуальности. Он был вынужден бежать и проживает в Нидерландах, но недавно вернулся домой на похороны отца.
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Покупателями стали компания «Слотекс», которая производит кухонные столешницы и фасады, и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Сумма сделки не уточняется. Всего в России находится четыре завода IKEA.
Читайте также
Пассивная гражданская позиция
«Непослушная»: юная экоактивистка из Москвы становится героиней «50 оттенков серого». Да, это реально существующее российское кино (новое!), и в нем даже играет Петров