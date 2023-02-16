Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США

Американский военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение на оживленном шоссе в районе города Хантсвилл (штат Алабама). По предварительным данным, выживших нет, сообщает Fox News.
Сколько именно человек находились на борту, неизвестно, однако Fox News, Alabama News, AP и другие американские СМИ сообщают, что в результате крушения погибли два человека.
Вертолет упал на шоссе в районе Харвест около 15:00 15 февраля (00:00 мск). Ни одна машина не пострадала.
Вертолет был полностью охвачен пламенем, в районе ЧП перекрыли дороги. По данным полиции, пожар был быстро потушен. Как рассказал ABC News американский чиновник, вертолет принадлежал Национальной гвардии Теннесси. Причины его крушения неизвестны.
Офис шерифа округа Мэдисон призвал людей искать альтернативные маршруты в связи с закрытием шоссе.