Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США

Американский военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение на оживленном шоссе в районе города Хантсвилл (штат Алабама). По предварительным данным, выживших нет, сообщает Fox News.

Сколько именно человек находились на борту, неизвестно, однако Fox News, Alabama News, AP и другие американские СМИ сообщают, что в результате крушения погибли два человека.