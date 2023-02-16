Задержанного в «Домодедово» чеченца, бежавшего от преследования из-за гомосексуальности, увезли силовики. В Чечне ему грозит опасность

Силовики увезли в неизвестном направлении задержанного в московском аэропорту «Домодедово» чеченца Идриса Арсамикова, который ранее скрывался от преследования из-за гомосексуальности, сообщает кризисная группа СК SOS. Предположительно, по данным правозащитников, Арсамикова везут в ОМВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам и где ему грозит смертельная опасность.

К Арсамикову вызвали врачей из-за панической атаки. Как рассказывают в кризисной группе СК SOS, подписавший на него ориентировку начальник полиции Шелковского района ранее при задержании в Чечне пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности. Арсамикова, как утверждают правозащитники, могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Ориентировку на него подписал начальник ОМВД по Шелковскому району Чечни, а заявление, по которому возбуждено дело, написано в декабре 2021 года, когда чеченец находился в Нидерландах, заявили в СК SOS.

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