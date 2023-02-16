Задержанного в «Домодедово» чеченца, бежавшего от преследования из-за гомосексуальности, увезли силовики. В Чечне ему грозит опасность

Силовики увезли в неизвестном направлении задержанного в московском аэропорту «Домодедово» чеченца Идриса Арсамикова, который ранее скрывался от преследования из-за гомосексуальности, сообщает кризисная группа СК SOS.
Предположительно, по данным правозащитников, Арсамикова везут в ОМВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам и где ему грозит смертельная опасность.
К Арсамикову вызвали врачей из-за панической атаки. Как рассказывают в кризисной группе СК SOS, подписавший на него ориентировку начальник полиции Шелковского района ранее при задержании в Чечне пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности.
Арсамикова, как утверждают правозащитники, могут обвинить по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Ориентировку на него подписал начальник ОМВД по Шелковскому району Чечни, а заявление, по которому возбуждено дело, написано в декабре 2021 года, когда чеченец находился в Нидерландах, заявили в СК SOS.
Полиция задержала 28-летнего Арсамикова в аэропорту «Домодедова» в ночь на 16 февраля. Чеченец приехал из Нидерландов в Чечню на похороны отца.
По словам мужчины, полицейские сообщили ему, что за ним отправили чеченских силовиков и что задержание связано с «некоторыми проблемами» в республике. Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности.
Впервые Арсамикова задержали под Грозным летом 2018 года. По данным правозащитников, его удерживали в подвале и пытали, поскольку силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Арсамиков смог покинуть Чечню с помощью кризисной группы СК SOS и эмигрировать в Нидерланды.