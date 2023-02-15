В «Домодедово» задержали чеченца, который бежал от преследования из-за гомосексуальности

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Адвокат приехал в аэропорт и сообщил, что его не допускают к задержанному Арсамикову до приезда «инициаторов» — представителей Чеченской республики.

По словам силовиков, Идриса задержали по ориентировке из Чеченской республики, передал адвокат.