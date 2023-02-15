В «Домодедово» задержали чеченца, который бежал от преследования из-за гомосексуальности

В московском аэропорту «Домодедово» полиция задержала чеченца Идриса Арсамикова, который ранее скрывался от преследования из-за гомосексуальности, сообщили в кризисной группе СК SOS.
28-летний Арсамиков приехал из Нидерландов в Чечню на похороны отца. Перед тем, как связь с ним оборвалась, он успел сообщить, что пограничники увели его в подвал.
Идрис Арсамиков. Фото: кризисная группа СК SOS
По словам мужчины, полицейские сообщили ему, что за ним отправили чеченских силовиков и что задержание связано с «некоторыми проблемами» в республике. До этого Арсамикова задержали в Чечне и избили, но после — отпустили.
Адвокат приехал в аэропорт и сообщил, что его не допускают к задержанному Арсамикову до приезда «инициаторов» — представителей Чеченской республики.
По словам силовиков, Идриса задержали по ориентировке из Чеченской республики, передал адвокат.
Сам Арсамиков объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. В Чечне ему грозит смертельная опасность, отмечает кризисная группа СК SOS. Сейчас к мужчине выехал адвокат.
Впервые Арсамикова задержали под Грозным летом 2018 года. По данным правозащитников, его удерживали в подвале и пытали, поскольку силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Арсамиков смог покинуть Чечню с помощью кризисной группы СК SOS и эмигрировать в Нидерланды.