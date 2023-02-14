Малая кольцевая

В заголовки мировых новостных агентств попала новость, представляющая, казалось бы, узкопрофессиональный интерес: у карликовой планеты Квавар (Quaoar) Cолнечной системы обнаружено кольцо — как у Сатурна. Почему это всех так взбудоражило? Карликовые планеты — класс объектов Солнечной системы, которые не «дотянули» до обычных планет по критерию очистки орбиты. Настоящая планета, по определению, очищает окрестность своей орбиты от всякого «мусора» — допустим, от летающих на близких расстояниях к ее орбите астероидов. Именно поэтому, например, Плутон перестали считать полноценной планетой и перевели в разряд карликовых.

Квавар — одно из самых крупных таких тел, всего в два раза меньше Плутона в размере. Он обращается по орбите, расположенной, грубо говоря, между орбитами Нептуна и Плутона, и совершает один оборот примерно за 300 лет.

Наблюдая за звездами рядом с Кваваром, астрономы заметили, что свет этих звезд иногда слабеет, поскольку перекрывается плотным кольцом из мелких частиц. По положению затеняемых звезд удалось определить и положение этого кольца. Что в этом необычного? Кольца вокруг больших и малых планет могут образоваться за счет разрушения их спутников приливными силами (приливные силы возникают за счет разности сил притяжения, действующих на разные части объекта). Такое разрушение может произойти, только если спутник летает слишком близко к поверхности планеты — ближе расстояния, именуемого «предел Роша». Ниже предела Роша (то есть близко к планете) приливные силы мощнее, чем силы взаимного притяжения обломков, и не дают возникнуть из обломков спутнику. Выше предела Роша, напротив, обломки вещества будут стремиться «слипнуться» в спутники. У всех известных планет Солнечной системы, у которых есть кольца, это правило выполняется.

Однако Квавар всех удивил. У него кольцо оказалось на расстоянии в 2,4 раза большем, чем предел Роша.