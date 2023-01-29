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Земля притормозила

Что случилось с ядром Земли, которое, кажется, остановилось, а потом изменило вращение

Фото: Getty Images

В лентах международных новостных агентств и на сайтах СМИ появилось сенсационное сообщение: вращение ядра Земли остановилось! А потом, возможно, закрутилось в другую сторону. 

Сразу спойлер — ожидать конца света не стоит. Поясним: земля состоит из коры, мантии, жидкого внешнего ядра и твердого внутреннего ядра. Внутреннее ядро из железа и никеля, как и остальные части планеты, вращается вместе с Землей. При этом скорость вращения ядра может отличаться от скорости вращения всей планеты: его могут ускорять или замедлять электромагнитные силы, возникающие во внешнем жидком ядре.

Китайские ученые И Ян (Yi Yang) и Сяодун Сун (Xiaodong Song) описали в статье, вышедшей в журнале Nature geoscience, как сейсмические волны от землетрясений идут практически через всю Землю насквозь, проходя в том числе через внутреннее ядро.

По разнице времени прохождения одного и того же пути через внутреннее ядро ученые сумели оценить его скорость вращения относительно мантии в разные годы.

Сейсмические лучевые пути, использованные в исследовании. Источник: Nature

Выяснилось, что раньше оно поворачивалось примерно на 0,1 градуса в год относительно мантии, а сейчас, скорее всего, перестало вращаться, а то и закрутилось в противоположную сторону.

Причина, по которой скорость вращения внутреннего ядра меняется, — дисбаланс между электромагнитными и гравитационными силами, действующими на внутреннее ядро со стороны внешнего ядра и мантии соответственно.

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При этом И Ян и Сяодун Сун уверены, что нашли 70-летний цикл, в рамках которого вращение ядра меняет свое направление. Он скоррелирован, по их вычислениям, с циклом изменений длительности дня. Этот цикл ученые также связывают с циклами климатических колебаний.

Чем для землян грозит замедление вращения ядра земли или смена его направления? Короткий ответ — ничем.

Чуть более развернутый — это приведет к незначительному изменению длительности суток, которое мы с вами не заметим без атомных часов и точных астрономических наблюдений. Пока не вполне понятно, как именно осцилляции направления вращения ядра Земли влияют на климат, но, видимо, тоже не очень сильно.

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