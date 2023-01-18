Искусственный интеллект научит списывать

Некоторые профессора стали замечать, что студенты уж как-то слишком гладко, слишком убедительно и слишком аргументированно пишут.

Газета New York Times опубликовала статью о новом явлении в сфере академической этики — списывание работ у робота. Как человечество дошло до такой жизни?

Небольшое внутреннее расследование помогло выяснить, что эссе состоит из ответов на вопросы, которые задавались чат-боту ChatGPT. Чат-бот умеет генерировать осмысленный связный текст в ответ на простые вопросы.

Вообще говоря, в России генераторы текста как источник научных статей известны довольно давно. Более 10 лет назад проф. М. С. Гельфанд поставил опыт «Корчеватель»: направил в научный журнал практически без редактирования статью, написанную искусственным интеллектом. Статья была полностью бредовая, и главная идея опыта была в том, чтобы продемонстрировать, как журналы публикуют без разбора и без рецензирования всякую лажу и ахинею. Статью опубликовали, а потом «розыгрыш» был раскрыт, и журналу не поздоровилось.

С тех пор искусственный интеллект сильно подрос и стал способен генерировать осмысленные и правильные тексты. ChatGPT в некоторых американских школах решили заблокировать во внутренних сетях.

Чат-бот разработан компанией OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом. Ей же принадлежат такие продукты как DALL-E 2 — система генерации картинок по описанию, и GPT-3 — бот, который умеет программировать. В компании обсуждают уже создание обратной системы — проверяющей, не создан ли данный текст ChatGPT.

В ряде университетов преподавателям приходится модифицировать педагогические методы. вместо домашних заданий на написание эссе студенты получают больше заданий, которые нужно выполнить в аудитории, групповых заданий и устных контрольных. Другой способ, который предлагают преподаватели — перейти на изучение свежих текстов, а не классики вроде Шекспира, которую чатбот успел основательно проштудировать. Иные предлагают повышать требования к студентам по оценке работ.