Искусственный интеллект научит списывать

Газета New York Times опубликовала статью о новом явлении в сфере академической этики — списывание работ у робота. Как человечество дошло до такой жизни?
Некоторые профессора стали замечать, что студенты уж как-то слишком гладко, слишком убедительно и слишком аргументированно пишут.
Небольшое внутреннее расследование помогло выяснить, что эссе состоит из ответов на вопросы, которые задавались чат-боту ChatGPT. Чат-бот умеет генерировать осмысленный связный текст в ответ на простые вопросы.
Вообще говоря, в России генераторы текста как источник научных статей известны довольно давно. Более 10 лет назад проф. М. С. Гельфанд поставил опыт «Корчеватель»: направил в научный журнал практически без редактирования статью, написанную искусственным интеллектом. Статья была полностью бредовая, и главная идея опыта была в том, чтобы продемонстрировать, как журналы публикуют без разбора и без рецензирования всякую лажу и ахинею. Статью опубликовали, а потом «розыгрыш» был раскрыт, и журналу не поздоровилось.
С тех пор искусственный интеллект сильно подрос и стал способен генерировать осмысленные и правильные тексты. ChatGPT в некоторых американских школах решили заблокировать во внутренних сетях.
Чат-бот разработан компанией OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом. Ей же принадлежат такие продукты как DALL-E 2 — система генерации картинок по описанию, и GPT-3 — бот, который умеет программировать. В компании обсуждают уже создание обратной системы — проверяющей, не создан ли данный текст ChatGPT.
В ряде университетов преподавателям приходится модифицировать педагогические методы. вместо домашних заданий на написание эссе студенты получают больше заданий, которые нужно выполнить в аудитории, групповых заданий и устных контрольных. Другой способ, который предлагают преподаватели — перейти на изучение свежих текстов, а не классики вроде Шекспира, которую чатбот успел основательно проштудировать. Иные предлагают повышать требования к студентам по оценке работ.
Некоторые университеты в связи с появлением чат-бота пересматривают свои этические кодексы — до сих пор списывание у робота не входило в перечень «грехов».
Напротив, часть преподавателей считают, что робот может сыграть полезную роль — например, его ответы можно обсуждать на занятиях, сравнивать его мнения с мнениями студентов, а также искать в них неточности — чат-бот имеет обыкновение иногда перевирать источники и цитаты.
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