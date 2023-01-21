Иммунитет не отвечает или временно недоступен

В журнале Nature появилась статья об «иммунном импринтинге». Что это такое и какие последствия несет для каждого из нас в свете пандемии ковида? Обычно иммунная система запоминает первый вариант вируса, с которым она сталкивается. Если она сталкивается с похожим, но чуть-чуть другим вирусом, она не включается с нуля, но производит антитела на основе того варианта, который хранится в ее «памяти», — правда, несколько модифицированные: чтобы отвечать и новому, и старому вариантам. Такая реакция не вполне специфична, но зато быстра и надежна. Но в некоторых случаях антитела производятся только такие, которые соответствуют в точности старому вирусу. «Запоминания» же иммунной системой нового варианта вируса не происходит. Такой эффект был обнаружен еще в 1947 году и был назван «первородным антигенным грехом»; впоследствии для этого явления укоренился термин «импринтинг».

Получается, что наш иммунитет зависит от всей предшествующей истории инфицирования и вакцинирования.

Может случиться так, что вас провакцинируют и от старой версии вируса, и от новой версии, но иммунный ответ будет соответствовать только старой версии. Это и будет означать, что случился иммунный импринтинг.

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Розмари Бойтон с коллегами из Имперского Колледжа в Лондоне обнаружили эффект импринтинга на примере разных штаммов коронавируса. Они исследовали иммунный ответ организма в зависимости от истории предшествующего инфицирования и прививок. Их результаты показывают, что эффект импринтинга существенен и должен приниматься во внимание при проведении вакцинации. Так, у тех, кто был вакцинирован от исходного (старого) штамма коронавируса, но переболел только версией «омикрон» (новый штамм), антитела не подходили к «омикрону», а подходили лучше к старым штаммам — «альфа» и «дельта». Хуже всего — тем, кто переболел исходным штаммом ковида и затем был вакцинирован от него. Их антитела вообще не подходили к «омикрону»! И, видимо, это объясняет, почему «омикрон» настолько заразен и почему люди столь часто заболевают им повторно.

Юнлонг Цао. Фото: Twitter

Эти выводы подтверждаются исследованием Юнлонга Цао из Пекинского университета. По его данным, привитые от исходной версии коронавируса при заболевании «омикроном» производили антитела, лишь частично специфичные к «омикрону». С другой стороны, те, кто не были привиты, сразу же производили антитела, в точности соответствующие «омикрону». Но в организме есть дополнительные «настройки», которые позволяют преодолеть эффект импринтинга. Так, иммунные клетки, которые «помнят» о старом варианте инфекции, могут мутировать, и это может помочь им справиться с мутировавшим же вирусом. Такие эффекты мутаций были продемонстрированы в работе Лоры Уокер из фармацевтической компании Invivyd. Она и ее коллеги наблюдали в течение полугода тех, кто изначально был вакцинирован от старого штамма, а затем заболел «омикроном». Оказалось, что их B-клетки иммунной системы по крайней мере частично мутировали за это время, чтобы производить антитела против «омикрона».

Лора Уокер. Фото: The Antibody Society

Импринтинг, по крайней мере, не делает течение болезни хуже — по сравнению с теми, кто не получал никакой прививки или не болел вообще. Но в любом случае импринтинг снижает защищенность от последующих вариантов вируса. Сейчас, когда базовый иммунитет есть у большей части населения, иммунологи считают, что задача — остановить распространение инфекции в принципе. Импринтинг, видимо, закрывает возможность достичь этого результата просто с помощью «бустеров» — последующих доз прививки, настроенных на новые штаммы. Так, было показано, что, казалось бы, специально разработанные под «омикрон» европейские и американские бустеры очень хорошо поднимали уровень антител — но не специфически «омикронных».

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